ऋषभ पंत ने छोड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी

लखनऊ सुपर जायंट्स ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी से अपनी कप्तानी की जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.
Published On May 29, 2026, 05:27 PM IST
Last UpdatedMay 29, 2026, 05:27 PM IST
Rishabh Pant
आईपीएल 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपरजायंट्स की कप्तानी छोड़ दी है. लखनऊ सुपरजायंट्स की तरफ से आधिकारिक रुप से इसकी जानकारी दी गई है. लखनऊ सुपरजांयट्स की टीम आईपीएल 2026 में आखिरी पायदान पर रही थी.
लखनऊ सुपर जायंट्स ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी से अपनी कप्तानी की जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया है. फ्रेंचाइजी ने उनके इस अनुरोध को तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया है.
लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से जारी बयान में टॉम मूडी (क्रिकेट डायरेक्टर) ने कहा, ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी से यह अनुरोध किया था और हमने उनका अनुरोध सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया है, ऐसे फैसले कभी आसान नहीं होते, हम कप्तान के रूप में ड्रेसिंग रूम में दिए गए उनके योगदान के लिए आभारी हैं, अब हमारा पूरा फोकस सामूहिक प्रयासों, रीबिल्डिंग और री-स्ट्रक्चरिंग पर है, ताकि हम टीम को सर्वोत्तम स्तर पर ले जा सकें.
लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने आईपीएल 2026 में काफी निराश किया. लखनऊ की टीम आईपीएल 2026 में 14 मैच में सिर्फ चार मुकाबले जीते और 10 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा. टीम आठ अंक के साथ लीग स्टेज खत्म होने तक प्वॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर रही.