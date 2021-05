भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से पहले एक-एक कर कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने लगे हैं. कप्तान विराट कोहली, टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुचारा, उमेश यादव और इशांत शर्मा के बाद अब युवा स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) भी इस कड़ी में शामिल हो गए हैं. पंत ने गुरुवार को कोरोना वायरस के टीके का पहला डोज लगावाया. इस युवा खिलाड़ी ने अपने वैक्सीनेशन की तस्वीर अपने टि्वटर हैंडल पर पोस्ट की है. साथ ही उन्होंने कोविड- 19 को हराने के लिए फैन्स से अपील भी की है.

23 वर्षीय पंत ने अपनी यह तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘मैंने अपना पहला टीका लगवा लिया. जब आप भी इसे लेने के योग्य हों, तो प्लीज बिना देर किए आगे आएं और वैक्सीन लगवा लें. जितनी जल्दी हम ऐसा करेंगे, उतना ही जल्दी हम इस वायरस को हरा पाएंगे.’

Got my first jab today. When you are eligible, please step up and get the vaccine. The sooner we do it, the sooner we can beat this Virus. pic.twitter.com/D8AC4WrESO

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) May 13, 2021