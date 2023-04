IPL 2023: DC को जिताने के लिए बेंगलुरु पहुंचे ऋषभ पंत, बढ़ाया साथी खिलाड़ियों का हौसला

स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मुकाबले से पहले बेंगलुरु में अभ्यास सत्र के दौरान अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों से मुलाकात की. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 का हिस्सा नहीं है क्योंकि पिछले साल हुए एक सड़क हादसे में वह गंभीर रुप से घायल हो गए थे.

IPL ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों की मुलाकात की तस्वीरें शेयर की. IPL ने पोस्ट को कैप्शन लिखा, "देखो बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स की ट्रेनिंग में कौन पहुंचा. हैलो ये ऋषभ पंत हैं."

Look who made a visit to the @DelhiCapitals training here in Bengaluru ?

Hello there @RishabhPant17 ?#TATAIPL | #RCBvDC pic.twitter.com/HOFjs8J9Iu

— IndianPremierLeague (@IPL) April 14, 2023