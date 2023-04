DC VS GT: एक्सीडेंट के बाद पहली बार ऋषभ पंत की स्टेडियम में वापसी, वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते नजर आए

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा ऋषभ पंत पिछले साल हुए कार एक्सीडेंट के बाद पहली बार क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे. पंत मंगलवार को ऋषभ पंत गुजरात जायंट्स के खिलाफ मैच में अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स का हौसला बढ़ाने के लिए दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे.

ऋषभ पंत को कार से स्टेडियम लाया गया, उसके बाद दो-तीन लोगों ने सहारा देकर उन्हें कार से बाहर निकाला. पंत उसके बाद फिर वॉकिंग स्टिक के सहारे स्टेडियम के अंदर पहुंचे.

देखें वीडियो:

Finally The Wait Is Over, Rishabh Pant Is Here To Support @DelhiCapitals

Great Work @delhi_cricket @rohanjaitley @ShyamSharmaAd #DCvsGT #ipl2023 pic.twitter.com/zqhYKNvtB5

— Vaibhav Bhola ?? (@VibhuBhola) April 4, 2023