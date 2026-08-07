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श्रीलंका के खिलाफ कैसे तुरुप का पत्ता साबित होंगे पंत, पूर्व विकेटकीपर ने किया खुलासा

दीप दासगुप्ता का कहना है कि ऋषभ पंत श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से होने वाली सीरीज में काफी अहम साबित होंगे. उन्होंने कहा कि खास तौर पर स्पिनर्स के खिलाफ पंत की बल्लेबाजी अहम होगी.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 07, 2026, 01:55 PM IST

Published On Aug 07, 2026, 01:55 PM IST

Last UpdatedAug 07, 2026, 01:55 PM IST

दीप दासगुप्ता का कहना है कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में ऋषभ पंत को अहम बताया है.

नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीप दासगुप्ता का मानना है कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत काफी अहम साबित होंगे. दो मैचों की सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा.

हालिया वर्षों में ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे अहम बल्लेबाजों में रहे हैं. खास तौर पर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ पंत का किरदार कमाल का रहा है. और दासगुप्ता का मानना है कि ऋषभ पंत श्रीलंका के स्पिनर्स की काट अच्छी तरह निकाल पाएंगे. पंत ने श्रीलंका में एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है लेकिन उस टीम के खिलाफ उनका प्रदर्शन कमाल का रहा है.

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श्रीलंका में पंत कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं, इस मुद्दे पर बात करते हुए दीप दासगुप्ता ने अपने यूट्यूब पर कहा, ‘वह भारत के लिए इस सीरीज में बहुत महत्त्वपूर्ण होंगे.’

दासगुप्ता ने कहा, ‘ऋषभ क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं. वह 24 घंटे क्रिकेट पर बात कर सकते हैं. मैंने जब भी उनसे बात की है वह क्रिकेट की ही बात करते हैं. हालांकि बाहर से वह काफी अलग दिखते हैं लेकिन वह पूरी तरह से क्रिकेट को समर्पित हैं. वह भारत के मैच-विनर हैं, और भारतीय बल्लेबाजों के लिए यह जरूरी होगा कि वह बहुत अधिक रक्षात्मक होकर न खेलें और विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘वेलालागे और जयूसर्या दोनों बाएं हाथ के स्पिनर हैं और ऐसे में पंत भारत के लिए और भी अहम हो जाते हैं. ऋषभ क्रीज पर उतरते हैं तो उनकी एक छवि है. और जब बाएं हाथ के गेंदबाज आते हैं तो इस आक्रामक छवि में इजाफा होता है. इस सीरीज में पंत की मौजूदगी काफी अहम होगी.’

पंत ने भारत के लिए 50 टेस्ट मैचों में 43.37 के औसत से 3557 रन बनाए हैं. इसमें 8 शतक और 19 अर्धशतक है. बाएं हाथ का यह विकेटकीपर बल्लेबाज सात बार 90s में आउट हुआ है. पंत का स्ट्राइक-रेट टेस्ट क्रिकेट में 74.05 का है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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