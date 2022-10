ब्रिटेन के पीएम बने ऋषि सुनक, आशीष नेहरा को मिल रही है बधाई, जानिए वजह

भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेश के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, मगर ऋषि सुनक के नए पीएम बनने के साथ ही सोशल मी़डिया पर लोग भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को बधाई देने लगे हैं. दरअसल ऋषि सुनक का चेहरा टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज से मिलता जुलता है, इसलिए लोग नेहरा को बधाई दे रहे हैं. दोनों की तस्वीरों को मिलाकर सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार हो गई है.

ट्विटर पर के दासगुप्ता ने लिखा, वेल डन, आशीष नेहरा यूके के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं.

Well done Ashish Nehra on becoming the next UK Prime Minister. Bring ‘IT’ home. #Kohinoor #RishiSunak pic.twitter.com/iUceugMdBG — Kaustav Dasgupta ?? (@KDasgupta_18) October 24, 2022

Turns out my insta mutuals don’t have a sense of humour and kept replying that’s Ashish Nehra so here’s attempt number 2 pic.twitter.com/rRog7MYJYj — Gaurav (@slowwbuttonon) October 24, 2022

वहीं अमित नाम के एक यूजर्स ने लिखा कि अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो बता दूं बायीं तरफ आशीष नेहरा है, जबकि दाहिने तरफ ऋषि सुनक हैं. In case you were confused… Left: Ashish Nehra (former Indian Cricketer) Right: Rishi Sunak (soon to be UK Prime Minister) pic.twitter.com/bzv7cGZbma — Amit Paranjape (@aparanjape) October 24, 2022