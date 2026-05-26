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'हम कोई फिल्मस्टार नहीं है..', Riyan Parag के इस बयान से वैभव सूर्यवंशी ने दिया ऐसा लुक जो हो गया वायरल!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें रियान पराग और वैभव सूर्यवंशी के साथ पैपराजी हंसी-मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं.

Edited By : Saurav Kumar |May 26, 2026, 04:49 PM IST

Published On May 26, 2026, 04:49 PM IST

Last UpdatedMay 26, 2026, 04:49 PM IST

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का रोमांच चरम पर है. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मुंबई इंडियंस (MI) को पटखनी देकर प्लेऑफ का टिकट पक्का कर लिया है. लेकिन क्वालीफायर मुकाबले से ठीक पहले, सोशल मीडिया पर आरआर के कप्तान रियान पराग और उनके 15 साल के जाबांज ओपनर वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो तहलका मचा रहा है. इस वीडियो में दोनों के बीच की केमिस्ट्री और वैभव का रिएक्शन फैंस को हंसने पर मजबूर कर रहा है.

यह पूरा मामला एयरपोर्ट का है

दरअसल, यह पूरा मामला एयरपोर्ट का है जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम ट्रेवल कर रही थी. वहां मौजूद पैपराजी (फोटोग्राफर्स) ने कप्तान रियान पराग और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को एक साथ पोज देने के लिए कहा. इस पर मजाकिया अंदाज में हंसते हुए रियान पराग ने कह दिया-“हम फिल्म स्टार नहीं हैं.” जैसे ही पराग ने यह बात कही वैसे ही बगल में खड़े वैभव सूर्यवंशी ने किलर लुक दे कर पूरी ,महफ़िल लूट ली. वैभव का यह ‘साइड-आई’ लुक (Side-Eye Look) कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल हो गया.

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कप्तानी पर सवाल उठने पर संगाकारा ने बढ़ाया हौसला

इस सीजन राजस्थान रॉयल्स को लगातार कुछ मैचों में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद रियान पराग की कप्तानी पर सवाल उठने लगे थे. लेकिन टीम मैनेजमेंट उनके साथ खड़ा रहा. और हेड कोच कुमार संगकारा ने तो जमकर तारीफ की उन्होंने बोला ‘जब हमने रियान को कप्तान बनाया, तभी हमें पता था कि वही इस टीम को लीड करने के लिए सही खिलाड़ी हैं. रियान सालों से ट्रोलिंग झेल रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें ठीक से समझ नहीं पाए हैं.

क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते है वैभव सूर्यवंशी

‘यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का 175 रनों का रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते है वैभव सूर्यवंशी उन्होंने कहा इस रिकॉर्ड कॉम तोड़ कर मै 200 रन करना चाहता हु जो एक नया रिकॉर्ड होगा , इस सीजन अब तक खेले 14 मैचों में 41.64 की शानदार औसत और 232.27 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 583 रन कूट दिए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. अगर वही बात इस सीजन छक्कों की करे तो 53 छक्के लगा चुके हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा एक आईपीएल सीजन में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. वह साल 2012 में क्रिस गेल द्वारा बनाए गए 59 छक्कों के ऑल-टाइम रिकॉर्ड को तोड़ने से महज 7 छक्के दूर हैं.

हाल ही में वैभव इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन के यूट्यूब चैनल ‘द स्विच’ पर नजर आए थे. जब पीटरसन ने उनसे अर्धशतक के जश्न को लेकर पूछा, तो वैभव ने कहा कि उन्हें छोटे जश्न पसंद नहीं हैं. उन्होंने कहा – “मैं टी-20 क्रिकेट में 200 रन बनाना चाहता हूं. मेरा लक्ष्य सिर्फ क्रिस गेल के 175 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ना नहीं, बल्कि इस फॉर्मेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज बनना है.”

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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