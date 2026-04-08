IPL 2026: 'मेरे पास शब्द नहीं हैं', रियान पराग ने यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की तारीफों के बांधे पुल

गुवाहाटी: आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला मंगलवार को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच खेला गया. बारिश की वजह से 11-11 ओवर के इस मैच में Mumbai Indians को 27 रन से हार का सामना करना पड़ा. आरआर की जीत के हीरो उनके सलामी बल्लेबाज...

Yashasvi Jaiswal and Vaibhav Sooryavanshi

गुवाहाटी: आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला मंगलवार को बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच खेला गया. बारिश की वजह से 11-11 ओवर के इस मैच में Mumbai Indians को 27 रन से हार का सामना करना पड़ा. आरआर की जीत के हीरो उनके सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) और वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने रहे. मैच के बाद Rajasthan Royals के कप्तान रियान पराग (Riyan Parag) ने दोनों बल्लेबाजों की जमकर तारीफ की.

रियान पराग ने कहा, “वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) के बारे में कुछ बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. वह इस आईपीएल में बतौर ओपनर पहले स्थान पर मौजूद हैं. उनके पास उम्र है, प्रतिभा है. वैभव बस कमाल का है. अगर आपने उसे अहमदाबाद में देखा होता, तो उसने हालात को समझा और आगे बढ़ गया. जायसवाल ऐसा 3-4 साल से कर रहा है. मुझे लगता है कि दोनों अपनी स्किल्स और इतनी कम उम्र के बावजूद परिपक्वता की वजह से सबसे अच्छा कर रहे हैं.’

पराग ने आगे कहा कि तीन मैचों में तीन जीत हासिल कर बहुत अच्छा लग रहा है. जिस तरह से लड़कों ने खेला, मैं उनसे और कुछ नहीं मांग सकता, बस शाबाशी दे सकता हूं. मुझे हमेशा से पता था कि यह टीम बहुत मजबूत है. नीलामी के समय भी पता था कि हम बहुत मजबूत टीम हैं क्योंकि हमारे पास एक मजबूत कोर ग्रुप है और वे बहुत युवा भी हैं. बाहर हर किसी को हम पर भरोसा नहीं था. उम्मीद है इसी तरह से प्रदर्शन करते हुए हम चीजों को बदल सकते हैं.

मैच की बात करें तो मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था. आरआर ने सलामी बल्लेबाजों वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए थे. वैभव सूर्यवंशी 14 गेंदों पर 5 छक्कों और 1 चौके की मदद से 39 रन बनाकर आउट हुए. यशस्वी जायसवाल 32 गेंदों पर 4 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 77 रन बनाकर नाबाद रहे.

151 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी Mumbai Indians कभी जीत की ओर जाती नहीं दिखी. मुंबई इंडियंस 11 ओवर में 9 विकेट पर 123 तक पहुंच सकी और 27 रन से मैच हार गई. Rajasthan Royals के लिए जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) और तुषार देशपांडे (Tushar Deshpande) ने 1-1, जबकि नांद्रे बर्गर-संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) और रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) ने 2-2 विकेट लिए. यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच रहे.