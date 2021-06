राजस्‍थान रॉयल्‍स (Rajasthan Royals) के ऑलराउंडर रियान पराग (Riyan Parag) ने बीते कुछ सालों में क्रिकेट की दुनिया में तेजी से अपना नाम कमाया है. अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर राजस्‍थान फ्रेंचाइजी को कई मैच जिता चुके रियान पराग ने भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ जुड़े अपनी खास यादों को फैन्‍स के साथ शेयर किया.

रियान पराग (Riyan Parag) इंस्‍टाग्राम पर फैन्‍स के सवालों के जवाब दे रहे थे. इसी बीच एक फैन ने उनसे पूछ कि किस सेलिब्रिटी का ऑटोग्रॉफ लेना उन्‍हें सबसे ज्‍यादा पसंद आया. पराग ने इस सवाल के जवाब में अपना बल्‍ला शेयर किया. इस बल्‍ले पर विराट कोहली ने ऑटोग्रॉफ देने के साथ-साथ पराग के लिए एक खास मैसेज भी किया था. विराट (Virat Kohli) ने लिखा, “डियर रियान इंज्‍वाय द गेम, गुड लक.

The signed bat of Riyan Parag by Virat Kohli. pic.twitter.com/jXVhJu6mJ1

— Johns. (@CricCrazyJohns) June 6, 2021