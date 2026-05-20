आईपीएल कमेंटेटर पर भड़के रियान पराग, कहा - 'क्रिकेट तक ही करें बात..'

रियान पराग ने आईपीएल कमेंटेटर पर भड़कते हुए कहा कि उन्हें क्रिकेट और खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए.
Published On May 20, 2026, 01:02 PM IST
Last UpdatedMay 20, 2026, 01:02 PM IST
Riyan Parag on Commentators: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने आईपीएल के दौरान निजी तौर पर उनको निशाना बनाने वाले टीवी कमेंटेटरों और विशेषज्ञों पर पलटवार किया है. रियान पराग ने पलटवार करते हुए सीधे तौर पर कहा कि कमेंटेटरों को खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए और क्रिकेट की बात तक ही सीमित रहना चाहिए.
रॉयल्स की मंगलवार को यहां लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) पर जीत के बाद पराग ने मैदान से बाहर के मुद्दों को लेकर उनकी आलोचनाओं पर निराशा व्यक्त की. इसमें ड्रेसिंग रूम में वेपिंग (ई-सिगरेट का सेवन) करते हुए पकड़े जाना भी शामिल है. पराग हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण लखनऊ के खिलाफ नहीं खेले थे.
पराग ने रॉयल्स की लखनऊ के खिलाफ सात विकेट की जीत के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘आईपीएल में इस साल बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है. मुझे लगता है कि पूरा देश क्रिकेट को बहुत पसंद करता है. हम खिलाड़ी जब भी मौका मिलता है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं.’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम दर्शकों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि हम सभी को क्रिकेट से प्यार करना चाहिए और इसे एक ही नजरिए से देखना चाहिए. खिलाड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं. अगर कोई टीम 75 या 80 रन पर आउट हो जाती है, तो यह कहना बहुत आसान होता है कि उन्हें खेलना नहीं आता या उनके पास खेलने की मानसिकता नहीं है.’’
पराग ने कहा, ‘‘लेकिन उस मैच से पहले इसकी तैयारी के लिए तीन चार दिन का समय मिलता है कि हम कैसे 200 से 250 रन बना सकें. कभी-कभी ऐसा नहीं हो पाता. हम भी इंसान हैं और हमसे भी गलतियां होती हैं. इसलिए मुझे लगता है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है, विशेषकर कमेंटेटर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे क्रिकेट से प्यार करें. क्रिकेट की बात करें.’’
पराग को श्रीलंका में होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए इंडिया ए का उप-कप्तान बनाया गया है. इस 24 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि यह देश क्रिकेट को चाहता है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘यह खेल देश का सबसे महत्वपूर्ण खेल है. इसमें हम सर्वश्रेष्ठ हैं. मुझे लगता है कि इसके प्रति थोड़ा सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए. हमें केवल क्रिकेट के बारे में बात करनी चाहिए. हमें किसी और चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए.’’
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले चार वर्षों से आप जो कहते आ रहे हैं, उससे मुझे एक बात समझ में आई है कि मैं कुछ भी करूं बातें तो होती ही रहेंगी. मैंने यह भी समझ लिया है कि जो भी बातें हो रही हैं, उनका मेरे खेल, मेरी फॉर्म या मेरी मानसिकता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि कीबोर्ड पर बैठकर आलोचना करने वाले लोग बाहरी हैं.’’
पराग ने कहा कि युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की एलएसजी के खिलाफ 38 गेंदों में 10 छक्के और सात चौकों की मदद से खेली गई 93 रन की पारी उनकी ‘सर्वश्रेष्ठ पारी’ थी. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह उसकी सर्वश्रेष्ठ पारी थी. उसने अपना समय लिया. उसने मयंक (यादव) की गेंद पर कवर के ऊपर से पहला बड़ा शॉट खेला. इससे वास्तव में मुझे काफी संतुष्टि मिली और यह समझ आया कि भले ही वह उम्र में छोटा है लेकिन खेल की उसकी समझ कहीं अधिक बेहतर है.’’
एलएसजी के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने भी सूर्यवंशी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यह 15 वर्षीय खिलाड़ी जिस तरह से बल्लेबाजी करता है वह ‘अद्भुत’ है. उन्होंने कहा, ‘‘अपने 35 साल के क्रिकेट करियर में मैंने कुछ बेहतरीन खिलाड़ी देखे हैं. किसी युवा खिलाड़ी को न केवल आज बल्कि पूरे टूर्नामेंट में इस तरह बल्लेबाजी करते देखना, वाकई अद्भुत है.’’