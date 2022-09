पाकिस्तान ने एशिया कप के महत्वपूर्ण मुकाबले में शुक्रवार को हांगकांग पर 155 रन से एकतरफा जीत दर्ज करके सुपर फोर चरण में प्रवेश कर लिया और अब रविवार को उसका सामना भारत से होगा। धीमी शुरूआत से उबरकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर मोहम्मद रिजवान के 57 गेंद में 78 रन की मदद से दो विकेट पर 193 रन बनाये। जवाब में हांगकांग की टीम 10.4 ओवर में 38 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान ग्रुप ए से दूसरे स्थान पर रहकर सुपर फोर में पहुंचा। T20I में यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। अब उसका सामना ग्रुप ए की शीर्ष टीम भारत से रविवार को होगा।

पाकिस्तान की जीत के हीरो मोहम्मद रिजवान ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, “हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं, भले ही वह T20 क्रिकेट ही क्यों न हो। गेंद काफी नीचे आ रही थी, हमने मारने की कोशिश की, लेकिन वह सही ढंग से नहीं आ रही थी। फिर हमने परिस्थिति के हिसाब से खेलने की कोशिश की।”

उन्होंने कहा, “पहले 10 ओवर में योजना सीधे बल्ले से खेलने की थी। गेंद नीची रह रही थी। मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करता हूं… एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते आपको जिम्मेदारी लेनी होती है। आपको टीम के हिसाब से खेलना होता है। मैं सभी से पाकिस्तान के लोगों की मदद करने का अनुरोध करता हूं, जो बाढ़ के कारण संकट का सामना कर रहे हैं।”

