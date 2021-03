Road Safety World Series T20 2020-21, Bangladesh Legends vs Sri Lanka Legends, 10th Match: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के 10वें मैच में श्रीलंका लीजेंड्स ने बांग्लादेश लीजेंड्स को 42 रन से मात दी. इस मुकाबले में श्रीलंका के विकेटकीपर-बल्लेबाज उपुल थरंगा ने विस्फोटक पारी खेलते हुए 47 गेंदों में 11 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 99 रन की पारी खेली. थरंगा नाबाद रहने के बावजूद महज 1 रन से अपना शतक चूक गए.

ये रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में किसी बल्लेबाज द्वारा सबसे बड़ा स्कोर रहा. इससे पहले नाथन रियर्डन ने श्रीलंका लीजेंड्स के विरुद्ध साल 2020 में 96 रन की इनिंग खेली थी.

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में सबसे बड़ी पारी-

99* – उपुल थरंगा बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स, 2021

96 – नाथन रियर्डन बनाम श्रीलंका लीजेंड्स, 2020

80* – वीरेंद्र सहवाग बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स, 2021

75 – केविन पीटरसन बनाम इंडिया लीजेंड्स, 2021

74* – वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्टइंडीज लीजेंड्स, 2020

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की सलामी जोड़ी ने 37 रन जुटाए. कप्तान तिलकरत्ने दिलाशान 33 के स्कोर पर पवेलियन लौटे. इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए सनथ जयसूर्या (4) कुछ देर बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए.

