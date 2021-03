Road Safety World Series T20 2020-21, South Africa Legends vs Bangladesh Legends, 15th Match: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के 15वें मैच में बांग्लादेश लीजेंड्स को 10 विकेट से करारी मात देकर साउथ अफ्रीका लीजेंड्स ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली तीसरी टीम है. उससे पहले भारत और श्रीलंका ने इस पड़ाव तक अपनी जगह पक्की कर ली है.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 9 विकेट खोकर 160 रन बनाए. बांग्लादेश ने 50 के स्कोर तक मेहराब होसैन (9) और नजीमुद्दीन (32) के रूप में सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था.

इसके बाद आफताब अहमद ने हनन सरकार के साथ तीसरे विकेट के लिए 61 रन जुटाए. अहमद ने 39, जबकि सरकार ने 36 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की तरफ से मखाया एनटिनी और थंडी थशाबलाला ने 2-2 शिकार अपने नाम किए.

इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 19.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. सलामी बल्लेबाज एंड्रू पुट्टिक और मोर्ने वैन व्याक ने 161 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिला दी. पुट्टिक ने 54 गेंदों में 10 बाउंड्री की मदद से 82, जबकि व्याक ने 62 बॉल में 9 चौकों के दम पर 69 रन की नाबाद पारी खेली.

सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली तीसरी टीम बन चुकी साउथ अफ्रीका के खाते में छह मैचों से चार जीत के साथ 16 अंक हो गए हैं. उसने श्रीलंका लीजेंड्स (20 अंक और बेहतर नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर) और इंडिया लेजेंड्स (20 अंक) के बाद तीसरे स्थान रहते हुए लीग स्तर को खत्म किया है.

