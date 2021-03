Road Safety World Series T20 2020-21, Sri Lanka Legends vs England Legends, 14th Match: कप्तान तिलकरत्ने दिलशान (नाबाद 61 रन, 4 विकेट) के हरफनमौला खेल की बदौलत श्रीलंका लीजेंड्स टीम ने शनिवार को यहां शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए अपने छठे मुकाबले में इंग्लैंड लीजेंड्स को 6 विकेट से हरा दिया.

सिर्फ छह रन देकर 4 विकेट लेने वाले दिलशान की शानदार गेंदबाजी के बूते श्रीलंका ने टॉस जीतने के बाद इंग्लैड को 20 ओवरों में 9 विकेट पर 78 रनों पर सीमित किया और फिर 7.3 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया. दिलशान ने अपनी 26 गेंदों की नाबाद तूफानी पारी में 11 चौके और 1 छक्का लगाया.

दिलशान के अलावा हालांकि कोई और बल्लेबाज दहाई तक नहीं पहुंच सका. कौशल्या वीरारत्ने (1), उपुल थरंगा (6), चमारा सिल्वा (8) और चिंतका जयसिंघे (0) सस्ते में पवेलियन लौटे. ये सभी विकेट स्पिनर मोंटी पनेसर ने लिए.

