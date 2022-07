भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में दूसरे दिन बहुत कुछ देखने को मिला। एक तरफ जहां रविंद्र जडेजा ने विदेशी धरती पर अपना पहला शतक जड़ा तो वहीं, जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में 35 रन जड़ दिए। इसके साथ ही ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के रॉबिन पीटरसन के नाम था। साल 2003 में पीटरसन के एक ओवर में वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रॉयन लारा ने 28 रन जड़े थे। पीटरसन के नाम करीब 19 साल तक ये रिकॉर्ड रहा।

टेस्ट का सबसे महंगा ओवर का शर्मनाक रिकॉर्ड ब्रॉड के नाम होने के बाद अब रॉबिन पीटरसन का बयान आया है। पीटरसन ने ट्वीट करते हुए ब्रॉड पर कटाक्ष किया है। पीटरसन ने लिखा, “आज अपना ही रिकॉर्ड टूटने से उदास हूं। ओह, अच्छा मुझे लगता है कि रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं।” पीटरसन ने अपने इस ट्वीट के बीच में आंख मारने वाला इमोजी भी शेयर किया जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ब्रॉड के मजे ले रहे हैं।

Sad to lose my record today ? oh well, records are made to be broken I guess. Onto the next one ? #ENGvIND

— Robin John Peterson (@robbie13flair) July 2, 2022