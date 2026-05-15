IPL के बीच पुराने साथी ने छोड़ा MI का साथ, खत्म हुआ 16 साल पुराना रिश्ता

मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है. और इस बीच टीम के एक पुराने साथी ने रिश्ता खत्म कर लिया है. रॉबिन सिंह अब फ्रैंचाइजी के साथ नहीं हैं.
Published On May 15, 2026, 02:05 PM IST
Last UpdatedMay 15, 2026, 02:05 PM IST
नई दिल्ली: मुंबई इंडियंस की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से बाहर हो चुकी है. और बीच टीम को एक और झटका लगा है. साल 2010 से टीम के साथ जुड़े एक शख्स ने अपनी राहें अलग कर ली हैं. भारत के पूर्व ऑलराउंडर रॉबिन सिंह ने मुंबई इंडियंस (एमआई) फ्रेंचाइजी का साथ छोड़ दिया है.
रॉबिन ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया कि वह न केवल आईपीएल टीम, बल्कि आईएलटी20 फ्रेंचाइजी एमआई एमिरेट्स से भी अपना नाता तोड़ रहे हैं. हालांकि, रॉबिन साल 2022 से मुंबई इंडियंस के आईपीएल सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस साल उनके विदेशी सेटअप के साथ भी उनकी भूमिका खत्म हो गई.
रॉबिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर लिखा, ‘मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने आधिकारिक तौर पर मुंबई इंडियंस से नाता तोड़ लिया है. हालांकि, मैं 2022 से उनके आईपीएल स्टाफ का हिस्सा नहीं था, लेकिन इस साल से एमिरेट्स लीग में उनकी टीम के साथ भी नहीं रहूंगा. 2010 से मेरे इस शानदार सफर में सपोर्ट के लिए पूरे एमआई परिवार और फैंस का शुक्रिया. आने वाले सालों के लिए फ्रेंचाइजी को गुड लक.’
रॉबिन 2010 से एमआई के साथ हैं. उन्होंने फ्रेंचाइजी के पांच आईपीएल खिताब और दो सीएलटी20 कैंपेन में अहम रोल निभाया था. उन्होंने 2023 में आईएलटी20 के पहले सीजन में एमआई एमिरेट्स के जनरल मैनेजर के तौर पर भी काम किया था. 2024 में उन्हें एमआई एमिरेट्स का हेड कोच नियुक्त किया गया था.
पूर्व भारतीय खिलाड़ी रॉबिन सिंह ने भारत के लिए खेले 136 वनडे मुकाबलों में 5.75 की औसत से 2336 रन बनाए और 43.26 की औसत से 69 विकेट चटकाए. रिटायरमेंट के बाद रॉबिन ने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा और उन्हें यहां भी काफी सफलता मिली. वह दुनिया भर में कई टी20 लीग सेटअप के अहम सदस्य रहे हैं. वह आईपीएल के पहले सीजन में डेक्कन चार्जर्स (अब सनराइजर्स हैदराबाद) के कोच रहे थे, लेकिन उस सीजन टीम सबसे निचले पायदान पर रही थी.
पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस की टीम इस बार 9वें स्थान पर है. और वह अंतिम चार की रेस से बाहर है. टीम ने हालांकि गुरुवार को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स की टीम को हराया. इस जीत ने पंजाब किंग्स की राहें मुश्किल कर दिया.