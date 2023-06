WTC Final में फेल हुई रोहित-गिल की सलामी जोड़ी तो भड़के फैंस, बोले- ये सब के सब IPL वाले...

IPL me toh bade century pe century lag rahe the, yaha kya hua, paise nahi mile kya?? Rohit Sharma's captaincy is very bad.... he is only an "IPL Product".. #WTCFinals #RohitSharma #shubhmangill #WTCFinal2023 #INDvAUS pic.twitter.com/xLhrCojfZv

— Aryan Raj Singh (@arsinghofficial) June 8, 2023