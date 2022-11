नई दिल्ली: टी20 क्रिकेट में पारी के पहले छह ओवर पावरप्ले कहे जाते हैं. यानी ताकत का खेल. यहां बल्लेबाज अपनी पूरी ताकत के साथ खेलते हैं. टी20 क्रिकेट में यह देखा गया है कि जो टीमें पावरप्ले में मैच पर पकड़ बना लेती हैं वही अकसर आगे रहती हैं. इसके अपवाद भी होते हैं लेकिन यहां बात पहला मुक्का मारने की है. और इस टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने में पूरी तरह असफल रही.

भारतीय टीम इस पावरप्ले में बिलकुल भी लय में नजर नहीं आई. रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी टी20 क्रिकेट की आधुनिक मांग से पिछड़ती हुई नजर आई. जिस आक्रामक अंदाज के क्रिकेट की शुरुआत बीते साल यूएई में हुए टी20 वर्ल्ड कप के बाद की गई थी वह यहां नदारद रहा. राहुल और रोहित की जोड़ी की धीमी बल्लेबाजी का असर यह भी हुआ कि मिडल-ऑर्डर पर दबाव बढ़ गया. और कोहली ने हालांकि इसे अच्छी तरह संभाला लेकिन टीम की स्कोरिंग और टोटल पर इसका कहीं न कहीं असर रहा.

Since 2021 World Cup India have shown more intent in bilaterals but it’s dropped off in this comp. This is generally the case for all teams but in this comp only the UAE scored more slowly in the Powerplay than India & only Afg, Ned, SL & UAE attacked less overall. #T20WorldCup pic.twitter.com/YmgJz6VH9F

— Freddie Wilde (@fwildecricket) November 10, 2022