सूर्यकुमार यादव के लिए वनडे इंटरनैशनल का सफर बहुत अच्छा नहीं रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैचों में वह खाता ही नहीं खोल पाए. वह हर बार पहली ही गेंद पर आउट हो गए. टी20 इंटरनैशनल में सूर्यकुमार यादव नंबर वन बल्लेबाज हैं लेकिन वनडे इंटरनैशनल का कोड वह तोड़ नहीं पा रहे हैं. उन्होंने 23 वनडे इंटरनैशनल मैचों में 24.05 के औसत से 433 रन बनाए हैं. यह उनकी क्षमता के हिसाब से काफी कम है. लेकिन इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप के मद्देनजर देखें तो सूर्यकुमार यादव के वनडे करियर पर तो सवाल लग ही गए हैं.

हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने माना कि सूर्यकुमार यादव एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने इस साथी खिलाड़ी का समर्थन किया.

रोहित ने बुधवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद कहा, 'उन्होंने इस सीरीज में सिर्फ तीन गेंद खेलीं. मुझे नहीं पता कि इसे कैसे देखा जाए. ईमानदारी से कहें तो उन्हें तीन अच्छी गेंद मिलीं. आज इतनी अच्छी गेंद नहीं थी, उन्हें फ्रंट फुट पर गेंद खेलनी चाहिए थी. उन्हें सबसे बेहतर पता है. वह स्पिन अच्छा खेलते हैं, हमने बीते कुछ साल में ऐसा देखा है. इसी वजह से हमने उन्हें रोककर रखा कि उनके पास 15-20 ओवर हों और वह अपना गेम खेल सकें लेकिन दुर्भाग्य से वह सिर्फ ती गेंद खेल सके. यह किसी के भी साथ हो सकता है. लेकिन उनके पास क्षमता और संभावना हमेशा है. वह बस खराब दौर से गुजर रहे हैं.'

