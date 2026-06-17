रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, सचिन, विराट और गांगुली की लिस्ट में बनाई जगह

रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में अच्छी लय में दिख रहे थे. वह सेट हो चुके थे लेकिन 48 रन के निजी स्कोर पर वह राशिद खान का शिकार बने. लेकिन अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने एक खास लिस्ट में जगह बना ली.

रोहित लिस्ट- ए (अंतरराष्ट्रीय वनडे और घरेलू एकदिवसीय मैच) क्रिकेट में 14 हजार रन पूरे कर चुके हैं. वह ऐसा करने वाले पांचवें भारतीय क्रिकेटर हैं. बुधवार, 17 जून को इकाना स्टेडियम पर खेले जा रहे मैच में रोहित ने यह उपलब्धि हासिल की.

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इस पूर्व भारतीय कप्तान ने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ की एलीट लिस्ट में जगह बना ली है.

रोहित ने अपनी 345वीं लिस्ट ए की पारी में यह मुकाम हासिल किया. रोहित ने भारत की सीनियर टीम के साथ-साथ इंडिया-ए, इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन, इंडिया रेड, मुंबई और वेस्ट जोन का प्रतिनिधित्व किया है.

भारत के लिए लिस्ट ए में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर 21999 रन के साथ पहले पायदान पर हैं. वहीं विराट कोहली ने 16447 रन बनाए हैं. वहीं सौरभ गांगुली ने 15622, राहुल द्रविड़ ने 15271 और रोहित शर्मा ने 14038 लिस्ट-ए के रन बनाए हैं.

मैच की बात करें तो अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत ने इस मैच में तीन बदलाव किए. प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल और प्रिंस यादव को मौका दिया है. प्रिंस यादव का यह वनडे इंटरनेशल में डेब्यू मैच है. भारत ने धर्मशाला में खेले गए सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी. भारतीय टीम के लिए खबर लिखे जाने तक भारत ने तीन विकेट पर 37 ओवर में 322 रन बना 7लिए थे. शुभमन गिल 137 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे. वहीं ईशान किशन 125 रन बनाकर आउट हुए. यह भारत के लिए तीसरे विकेट के लिए वनडे इंटरनेशनल में तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी है.