रोहित शर्मा ने धर्मशाला में रचा इतिहास, मैदान पर उतरते ही ध्वस्त किया 37 साल पुराना भारतीय रिकॉर्ड

IND VS AFG 1ST ODI: भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच में उतरते ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने मोहिंदर अमरनाथ का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
Published On Jun 13, 2026, 10:00 PM IST
Last UpdatedJun 13, 2026, 10:00 PM IST
अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच में उतरते ही भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है. वो भारत के लिए वनडे में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले ये रिकॉर्ड मोहिंदर अमरनाथ के नाम दर्ज था. जो पिछले 37 साल से कायम था. अब इस कीर्तिमान को हिटमैन ने ध्वस्त कर दिया है. हालांकि पहले एकदिवसीय मैच में रोहित का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका. वो 16 रन के स्कोर पर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए. धर्मशाला में बारिश की वजह से मैच सिर्फ 25-25 ओवर का खेला जा रहा है.
धर्मशाला में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में बारिश ने फैंस को काफी परेशान किया. लगातार बारिश की वजह से मैच 4 घंटे 15 मिनट की देरी से शुरु हुआ. पहले वनडे मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल होते ही रोहित शर्मा ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अब वो भारत की तरफ से वनडे मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए हैं. मोहिंदर अमरनाथ ने साल 1989 में आखिरी वनडे मैच खेला था. तब उनकी उम्र 39 साल 36 दिन थी. वहीं रोहित 39 साल 44 दिन के हो गए हैं. वहीं ओवर ऑल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी नीदरलैंड के नोलन क्लार्क के नाम दर्ज हैं. जिन्होंने 47 साल 257 दिन की उम्र में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था.
भारत के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच में 16 हजारी बन गए हैं. वो बतौर ओपनर बल्लेबाज 16 हजार रन बनाने वाले दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. वहीं ओवर ऑल की बात करें तो उस लिस्ट में हिटमैन का नाम 7वें नंबर पर आता है. पहले एकदिवसीय मुकाबले में उन्होंने 16 रन बनाए. जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है.