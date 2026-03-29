MI VS KKR: रोहित शर्मा ने केकेआर के खिलाफ रचा इतिहास, टूट गया सबसे बड़ा रिकॉर्ड

केकेआर के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने 38 बॉल में 78 रन की पारी खेली. रोहित शर्मा ने इस पारी में छह चौके और छह छक्के लगाए.

Rohit sharma record

Rohit sharma breaks David warner record: आईपीएल 2026 में भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत की है. केकेआर के खिलाफ रोहित शर्मा ने आक्रामक तेवर दिखाए और चौके और छक्के की बरसात कर दी. रोहित शर्मा ने इस पारी से इतिहास भी रच दिया है.

रोहित शर्मा ने केकेआर के खिलाफ 38 बॉल में 78 रन की पारी खेली. रोहित शर्मा ने इस पारी में छह चौके और छह छक्के लगाए. रोहित शर्मा ने रियान रिकेल्टन के साथ 148 रन की ओपनिंग साझेदारी की.

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रोहित शर्मा ने 23 बॉल में जड़ा अर्धशतक

भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा ने 23 बॉल में अर्धशतक पूरा किया, जो आईपीएल में उनका सबसे तेज अर्धशतक है. इससे पहले उनके नाम चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ साल 2015 में 25 बॉल में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड था. यह आईपीएल में उनका 50वां 50 प्लस स्कोर है. आईपीएल में वह 50 प्लस स्कोर बनाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं. रोहित शर्मा से पहले विराट कोहली, डेविड वॉर्नर और शिखर धवन यह कारनामा कर चुके हैं.

IPL में सर्वाधिक 50+ स्कोर:

72 – विराट कोहली

66 – डेविड वॉर्नर

53 – शिखर धवन

50 – रोहित शर्मा

रोहित ने रचा इतिहास, टूट गया डेविड वॉर्नर का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने इस मैच में बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया. वह आईपीएल में केकेआर के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए. उन्होंने डेविड वॉर्नर के 1093 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. उन्होंने इस मैच में 11 रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल की.

केकेआर ने मुंबई इंडियंस ने दिया 221 रन का टारगेट

केकेआर ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 221 रन का टारगेट रखा. कोलकाता नाइट राइडर्स ने कप्तान अजिंक्य रहाणे (67) और अंगकृष रघुवंशी (51) के अर्धशतकों की बदौलत मुंबई इंडियंस के खिलाफ चार विकेट पर 220 रन बनाए. रहाणे ने 40 गेंद की पारी में तीन चौके और पांच छक्के जबकि रघुवंशी ने 29 गेंद में छह चौके और दो छक्के लगाए. उनके अलावा फिन एलेन ने 17 गेंद में 37 रन और रिंकू सिंह ने 21 गेंद में नाबाद 33 रन बनाए. मुंबई इंडियंस के लिए शार्दुल ठाकुर ने 39 रन देकर तीन विकेट हासिल किए, कप्तान हार्दिक पंड्या को एक विकेट मिला.