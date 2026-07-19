Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

जवाब मिल गया... रोहित शर्मा की शतकीय पारी का फैन हुआ सोशल मीडिया

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स वनडे में 110 बॉल में 138 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 17 चौके और पांच छक्के शामिल थे.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 19, 2026, 11:10 PM IST

Published On Jul 19, 2026, 11:10 PM IST

Last UpdatedJul 19, 2026, 11:10 PM IST

Rohit sharma century

Rohit sharma century

Rohit Sharma century: भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा आखिरकार फॉर्म में लौटे. लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर रोहित शर्मा ने धमाकेदार शतक लगाया. यह रोहित के वनडे करियर की 34वीं सेंचुरी है. वह सभी फॉर्मेट में बतौर ओपनर (46) सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर (45) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. रोहित वनडे में लॉर्ड्स पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय भी हैं. इसके अलावा वह शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी भी बने हैं.

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स वनडे में 110 बॉल में 138 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 17 चौके और पांच छक्के शामिल थे. रोहित की शतकीय पारी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है. स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने भी रोहित की इस पारी की जमकर हौसला आफजाई की.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन:

शतकीय पारी से आलोचकों को भी दिया जवाब

बता दें कि इस मैच से पहले रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलें लग रही थी. कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि रोहित लॉर्ड्स में आखिरी वनडे मैच खेल सकते हैं, मगर रोहित शर्मा ने इस पारी से आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

Rohit Sharma ने सेंचुरी लगाकर आलोचकों को दिया करारा जवाब

Rohit Sharma ने सेंचुरी लगाकर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Rohit Sharma Century: रोहित शर्मा की कमाल की सेंचुरी, आलोचकों को दिया करारा जवाब

Rohit Sharma Century: रोहित शर्मा की कमाल की सेंचुरी, आलोचकों को दिया करारा जवाब
रोहित शर्मा की कमाल की फील्डिंग से दिया आलोचकों को जवाब, फैंस ने लगाए 'रोहित-रोहित' के नारे

रोहित शर्मा की कमाल की फील्डिंग से दिया आलोचकों को जवाब, फैंस ने लगाए 'रोहित-रोहित' के नारे
IND VS ENG: गुरनूर बरार के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, लॉर्ड्स में 51 साल बाद हुआ ऐसा

IND VS ENG: गुरनूर बरार के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, लॉर्ड्स में 51 साल बाद हुआ ऐसा

Latest News

rohit-sharma-1-74

Rohit Sharma ने सेंचुरी लगाकर आलोचकों को दिया करारा जवाब
rohit-sharma-century-10

जवाब मिल गया... रोहित शर्मा की शतकीय पारी का फैन हुआ सोशल मीडिया

rohit-sharma-century-9

Rohit Sharma Century: रोहित शर्मा की कमाल की सेंचुरी, आलोचकों को दिया करारा जवाब
zim-vs-ban-5

ZIM VS BAN: आखिरी ओवर में हुआ जबरदस्त ड्रॉमा, आपस में भिड़े प्लेयर्स, देखें वीडियो

rohit-sharma-1-73

रोहित शर्मा की कमाल की फील्डिंग से दिया आलोचकों को जवाब, फैंस ने लगाए 'रोहित-रोहित' के नारे
ind-vs-eng-3rd-odi

Bumrah के बिना बिखरी India, Duckett के Century ने लूटा Lord's!

Editor's Pick

Gautam Gambhir and Virat Kohli Talk 10 Times in a Day says Batting Coach Sitanshu Kotak

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक
Shubman Gill Blames Middle Over Collapse After India Lost to England in 2nd ODI at Cardiff

ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए
Fingers will be pointed on Gautam Gambhir India vs England Series says Former RCB Star

'गंभीर पर उठेंगी कई उंगलियां', RCB के पूर्व स्टार का टीम इंडिया के कोच पर बड़ा बयान
4 Records india made in 1st ODI against England at Birmingham, Edgbaston

ENG vs IND: भारत की इंग्लैंड पर शानदार जीत, बने ये 4 रिकॉर्ड्स
2nd Time in 10 Years India Chased 250 plus score in odi without rohit and virat fifty

न विराट चले, न रोहित, भारत ने 10 साल में सिर्फ दूसरी बार हासिल की है ऐसी खास जीत
WATCH Jofra Archer Dismissed Virat Kohli with a Fast Ball India vs England 1st ODI at Edgbaston

आर्चर ने किया कोहली की वापसी का मजा किरकिरा, तूफानी रफ्तार से बनाया सस्ते में शिकार