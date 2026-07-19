जवाब मिल गया... रोहित शर्मा की शतकीय पारी का फैन हुआ सोशल मीडिया

Rohit Sharma century: भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा आखिरकार फॉर्म में लौटे. लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर रोहित शर्मा ने धमाकेदार शतक लगाया. यह रोहित के वनडे करियर की 34वीं सेंचुरी है. वह सभी फॉर्मेट में बतौर ओपनर (46) सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर (45) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. रोहित वनडे में लॉर्ड्स पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय भी हैं. इसके अलावा वह शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी भी बने हैं.

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स वनडे में 110 बॉल में 138 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में 17 चौके और पांच छक्के शामिल थे. रोहित की शतकीय पारी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है. स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने भी रोहित की इस पारी की जमकर हौसला आफजाई की.

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सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन:

HUNDRED BY ROHIT SHARMA AT LORD’S.

Ritirement saar



– The greatest one day opener has delivered at a much needed stage. Salute, Hitman. 🇮🇳#RohitSharma #INDvsENG #CricketIndia pic.twitter.com/gwe9NQo7sw — kaushy (@kaushyy18) July 19, 2026

हां भाई, की हाल है रोहित शर्मा को रिटायर करने वालों?



आ गया स्वाद, मिल गई कलेजे को ठंडक, ऐसे ही नहीं उसे हिटमैन Rohit Sharma कहते हैं।



आज उन सारे सूत्रों और विशेषज्ञों के मुंह पर रोहित भाई ने शतक लगाकर एक जोर का तमाचा मारा है जो काफी दिनों तक याद रहेगा।



अब अगर रोहित शर्मा खुद… pic.twitter.com/0ElnGBPn77 — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) July 19, 2026

Well played, Rohit Sharma! 🙌💙



After facing relentless criticism and being written off by many, Rohit signed off from his England tour in style, with a brilliant century. Never write off a champion. pic.twitter.com/42ADcYF30Q — 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) July 19, 2026

🥹 WELL PLAYED, ROHIT SHARMA! 🇮🇳👑



138 runs from just 110 balls — a breathtaking knock from the Hitman in the series decider. 🔥



At 39, Rohit Sharma delivered a legacy-defining innings on the biggest stage. A true ODI legend. 🫡#RohitSharma #Hitman #TeamIndia #IndianCricket… pic.twitter.com/BHGBaZ017W — KUMAR (@MyCric101) July 19, 2026

शतकीय पारी से आलोचकों को भी दिया जवाब

बता दें कि इस मैच से पहले रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलें लग रही थी. कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि रोहित लॉर्ड्स में आखिरी वनडे मैच खेल सकते हैं, मगर रोहित शर्मा ने इस पारी से आलोचकों को करारा जवाब दिया है.