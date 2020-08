युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने शनिवार को सगाई करने के जानकारी देकर भारतीय क्रिकेट फैन्‍स को बड़ा सरप्राइज दिया. केवल फैन्‍स ही नहीं बल्कि टीम इंडिया में साथी खिलाड़ी भी चहल के इस कदम से काफी हैरान हैं. गुपचुप तरीके से यू-ट्यूबर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) के साथ प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ा रहे चहल को सोशल मीडियो पर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की तरफ से भी बड़ा सरप्राइज मिला.

भारत के सीमित ओवरों के क्रिकेट में उपकप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal engagment) को बधाई देने के साथ-साथ उनकी जमकर खिंचाई की. रोहित ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया. इस फोटो में उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जीर्सी में एक बुजुर्ग और एक युवक नजर आ रहा है.

Bhai congrats on your engagement. Best wishes @yuzi_chahal pic.twitter.com/HWwx6glcGB

— Rohit Sharma (@ImRo45) August 8, 2020