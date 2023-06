WTC फाइनल से 1 दिन पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, रोहित शर्मा को लगी चोट

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल से एक दिन पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई है. ये खबर टीम इंडिया के फैंस की टेंशन बढ़ाने वाली हैं. भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के चोटिल हो गए हैं. रोहित प्रैक्टिस के दौरान अपना अंगूठा चोटिल कर बैठे हैं. चोट के कारण रोहित को नेट सेशन भी बीच में छोड़कर जाना पड़ा है. सोशल मीडिया पर रोहित की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वह अपने अंगूठे पर सेफ्टी टेप लगाते नजर आ रहे हैं.

Rohit Sharma has got stuck in his left thumb while batting at the nets. (Reported by OneCricket). pic.twitter.com/XYTKh7TYyd

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 6, 2023