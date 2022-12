मीरपुर। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप की नाकामी झेलने के बाद अब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप के बारे में ‘ज्यादा दूर की सोचकर’ चीजों को अव्यवस्थित नहीं करना चाहते और उनका कहना है कि उन्हें और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को बखूबी पता है कि वे अगले साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले इस टूर्नामेंट में किस तरह का रवैया अपनायेंगे।

यह पूछने पर कि क्या वर्ल्ड कप की तैयारियां रविवार से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज से आरंभ होगी तो रोहित ने स्पष्ट किया कि विशेषकर इस टूर्नामेंट (वर्ल्ड कप) के बारे में विचार शुरू करने के लिये अभी समय है।

रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे से पूर्व पत्रकारों से कहा, ‘‘हर बार जब भी आप एक मैच खेलते हो, यह किसी चीज की तैयारी के लिये ही होता है। वर्ल्ड कप में अभी आठ-नौ महीने (10 महीने) हैं। हम इतने दूर के बारे में नहीं सोच सकते। बतौर टीम हमें क्या करने की जरूरत है, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि अगर वह ज्यादा जल्दी योजना बनाना शुरू कर देंगे तो इससे मदद नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि टीम का ‘थिंक-टैंक’ जानता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। रोहित ने कहा, ‘‘हमारे लिये अहम है कि हम इतनी सारी चीजों के बारे में सोचना शुरू नहीं करें। जैसे हमें इस खिलाड़ी को खिलाना चाहिए या उस खिलाड़ी को। मुझे और कोच (द्रविड़) को अच्छी तरह पता है कि क्या करना है। जब हम विश्व कप के करीब पहुंचेंगे तब इसमें तेजी बरतेंगे। ’’

कुछ खिलाड़ी जैसे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दो-ढाई महीने तक खेलते रहेंगे और कप्तान ने कार्यभार प्रबंधन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने स्वीकारा कि काफी क्रिकेट खेला जा रहा है और यह थमेगा नहीं। इसलिये टीम और इसके लोगों को सही चीजें करने की जरूरत है।

?️?️”It’s going be an exciting challenge against Bangladesh” – Captain, @ImRo45 speaks ahead of the 1st ODI in Dhaka #TeamIndia | #BANvIND pic.twitter.com/NtjCoHp4FT

— BCCI (@BCCI) December 3, 2022