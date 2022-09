IND vs AUS: महज 9 गेंदों में सिक्सर किंग रोहित ने रच दिया इतिहास, इस बड़े रिकॉर्ड की बराबरी की

Most Six in T20I Cricket: मोहाली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की T20I सीरीज के पहले मुकाबले में रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। रोहित ने दूसरे ही ओवर में पैट कमिंस की गेंद पर शानदार छक्का लगाया और एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। दरअसल, रोहित ने T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले संयुक्त रुप से दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने मार्टिन गुप्टिल के सबसे ज्यादा छक्कों के आंकड़े की बराबरी कर ली है।

T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के

रोहित शर्मा – 172

मार्टिन गप्टिल – 172

T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन

रोहित शर्मा- 3631

विराट कोहली- 3586

मार्टिन गप्टिल- 3497

रोहित शर्मा छक्का लगाने के बाद ज्यादा लंबे समय तक क्रीज पर नहीं टिक सके और तीसरे ही ओवर में जॉश हेजलवुड की चौथी गेंद पर नेथन एलिस को कैच थमा बैठे। रोहित ने 9 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाए।