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'भारत के कप्तान के तौर पर...', नए टी20 कप्तान के समर्थन में उतरे रोहित शर्मा

बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को भारत का नया टी20 कप्तान नियुक्त किया है. जिसके बाद कई दिग्गज क्रिकेटर उनको बधाई दे रहे हैं. भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अय्यर को कप्तान बनाए जाने पर कहा कि श्रेयस अय्यर की शानदार कप्तानी को देखते हुए लगता है कि मुंबई का यह बल्लेबाज भारतीय टीम में नयी भूमिका में सफल होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 07, 2026, 11:06 AM IST

Published On Jun 07, 2026, 11:06 AM IST

Last UpdatedJun 07, 2026, 11:06 AM IST

श्रेयस अय्यर को भारत के टी20 टीम का नया कप्तान घोषित किया गया. जबकि सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर कर दिया गया. तीन बार की विश्व कप विजेता टीम ने इस साल के एशिया कप, 2028 का ओलंपिक और टी20 विश्व कप जैसे अहम टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए कप्तानी में बदलाव किया है. बीसीसीआई के इस फैसले पर कई दिग्गज सवाल खड़े कर रहे हैं. वहीं भारत के विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर के सपोर्ट में उतर आए हैं.

श्रेयस अय्यर के समर्थन में आए रोहित शर्मा

टी20 मुंबई लीग के ब्रांड एंबेसडर और भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि पिछले कुछ वर्षों में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने जिस तरह से कप्तानी की है, उसे देखते हुए उनका समय अच्छा रहेगा. मुंबई के क्रिकेटर के लिए कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन श्रेयस जानते होंगे कि कप्तानी ऐसी चीज है जिसे हासिल करना पड़ता है.

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हिटमैन ने आगे कहा कि देखिए मुंबई में खेलना और मुंबई का प्रतिनिधित्व करना आपको बहुत कुछ सिखाता है. अगर आप हमसे पहले भारत या मुंबई की कप्तानी करने वाले किसी भी खिलाड़ी से पूछेंगे तो वे आपको यही बात बताएंगे. यहां कुछ भी आसानी से नहीं मिलता. मुझे पूरा यकीन है कि दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही होता है. लेकिन यहां कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, मैं सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूं. आपको वास्तव में इसे हासिल करना होता है इसलिए कप्तानी भी ऐसी चीज है जिसे आपको हासिल करना होता है और अपने आस पास के लोगों का सम्मान पाना होता है, और इन सभी खिलाड़ियों में यह खूबी है.

हिटमैन ने जमकर की सूर्या की तारीफ

रोहित शर्मा ने भारत के कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार के कार्यकाल की भी जमकर तारीफ की है. जिसके दौरान भारत ने इस साल की शुरुआत में अपना तीसरा टी20 विश्व कप खिताब जीता था. रोहित ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि कुछ भी आसानी से नहीं मिला, खासकर सूर्या के लिए. अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने 30 या 31 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया. जिसका मतलब है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी. वह हमेशा मुकाबले में बने रहना चाहते थे और जब मौका मिला, उसे दोनों हाथों से भुनाना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा किया भी.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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