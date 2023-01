गुवाहाटी: भारत और श्रीलंका के बीच तीन वनडे इंटरनैशनल मैचों की सीरीज का पहला मैच 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा. भारत ने टी20 इंटरनैशनल सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी. वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हो रही है. इस साल होने वाले 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिहाज से यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है.

रोहित ने मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों के साथ बातचीत की. रोहित ने इस दौरान बताया कि वह आईपीएल के बाद अपने टी20 करियर को लेकर विचार करेंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रोहित ने स्टेडियम के बाहर मौजूद अपने फैंस से मुलाकात की. एक नन्हा फैन भारतीय टीम की जर्सी पहनकर वहां मौजूद था. अपने आदर्श को पहली बार देखकर वह अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सका. उसे रोता हुए देखकर रोहित उससे मिलने पहुंच गए. रोहित ने फैन का हौसला बढ़ाया.

रोहित ने कहा, ‘रोने का क्या बात है, छोटा बच्चा है तू.’ इसके बाद रोहित ने उसके गाल दबाते हुए कहा, ‘इतने मोटे-मोटे गाल कर लिया’ रोहित ने इसके बाद उसके साथ तस्वीरे भी खिंचवाई. रोहित का यह दिल देखकर फैन मुस्कुराने लगता है.

Cricketer Rohit Sharma interacting with an young cricket fan from Assam in Guwahati.

Adorable Moments!@ImRo45 pic.twitter.com/Nyzc4D9fHg

— Pramod Boro (@PramodBoroBTR) January 9, 2023