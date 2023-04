मुंबई : तुषार देशपांडे के पास रफ्तार है लेकिन अनुशासन की कमी के चलते कई बार आलोचना के शिकार बनते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के इस तेज गेंदबाज ने हालांकि शनिवार को आईपीएल 2023 के अहम मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को ऐसी गेंद फेंकी जिससे उनकी खूब वाहवाही हो रही है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के सामने टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मुंबई की टीम ने तेज शुरुआत की. रोहित और उनके साथी ईशान किशन ने मिलकर चेन्नई के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया. लेकिन देशपांडे ने रोहित को चलता कर टीम को चेन्नई की वापसी करवाई.

चेन्नई की परेशानी पहले ही ओवर में बढ़ गई थी. उसके स्टार पेसर दीपक चाहर पहले ही ओवर के बाद हैमस्ट्रिंग में दर्द के चलते बाहर चले गए. चेन्नई की टीम पर दबाव था. और तीसरे सिसांडा मलागा ने जब पारी का तीसरा ओवर फेंका तो मुंबई ने इसमें 14 रन बटोर लिए. अब मुंबई का स्कोर 30 रन था.

देशपांडे अगला ओवर फेंकने आए. रोहित ने सिक्स के साथ उनका स्वागत किया. लेकिन इसके बाद इस युवा पेसर ने अच्छी वापसी की. अगली चार गेंदों पर सिर्फ 2 रन बने. ओवर की आखिरी गेंद खेलने रोहित सामने थे.

