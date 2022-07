नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल वेस्टइंडीज में है। टीम फिलहाल वनडे सीरीज खेल रही है। इसके बाद 29 जुलाई से पांच टी20 इंटरनैशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। जिन खिलाड़ियों को वनडे इंटरनैशनल सीरीज के लिए आराम दिया गया था, वे टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज पहुंच चुके हैं। चूंकि टी20 सीरीज शुरू होने में अभी वक्त बाकी है इसलिए विकेटकीपर ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर साथी खिलाड़ियों के साथ मस्ती करने का फैसला किया।

फैंस के साथ बातचीत करते हुए पंत ने कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव को भी अपने साथ जोड़ लिया। जैसे ही पंत ने इस चैट में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को शामिल किया, तो फैंस के लिए यह लम्हा मजेदार रहा। चारों लोगों ने थोड़ी देर बात की और इसके बाद रोहित शर्मा ने पंत से चहल को चैट से हटाने को कहा। शर्मा चहल से बहुत ज्यादा प्रभावित नजर नहीं आए।

शर्मा ने कहा- ‘युजी को डिलीट मार ना यार’

