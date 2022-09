भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया. रोहित शर्मा टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के पहले ओवर में पहला छक्का लगाते ही रोहित ने यह रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया. रोहित शर्मा ने मार्टिन गुप्टिल (171 छक्का) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

टी-20 में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी:

रोहित शर्मा-176 छक्का

मार्टिन गुप्टिल- 171 छक्का

क्रिस गेल-124 छक्का

इयॉन मॉर्गन- 120 छक्का

एरोन फिंच- 117 छक्का

