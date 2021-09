भारतीय टीम के सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma Injury Update) ओवल टेस्‍ट के दौरान चोटिल हो गए. उनके बाएं घुटने में चोट लग गई थी. ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्‍या हिटमैन इंग्‍लैंड के खिलाफ मैनचेस्‍टर में होने वाले सीरीज के पांचवें व आखिरी मैच तक पूरी तरह फिट हो पाएंगे. रोहित शर्मा ने मैच के बाद अपनी चोट को लेकर अपडेट दिया.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma Injury Update) ने कहा, “फिलहाल यह सही लग रही है. टीम फीजियो का कहना है कि हम हर पल इसकी जांच करेंगे और ज्‍यादा आगे की ओर नहीं देखेंगे.” बता दें कि रोहित शर्मा घुटने की चोट के चलते भारत की चौथी पारी में गेंदबाजी के दौरान मैदान पर नहीं उतरे थे. बीसीसीआई की तरफ से आधिकारिक जानकारी में कहा गया कि रोहित और चेतेश्‍वर पुजारा मैदान पर नजर नहीं आएंगे. रोहित शर्मा के बाएं घुटने में दर्द है. वहीं पुजारा की एढी में चोट लगी है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम चोट का आंकलन कर रही है.

रोहित शर्मा (R ohit Sharma Injury Update)ने ओवल टेस्‍ट की दूसरी पारी के दौरान 127 रन की शतकीय पारी खेली और मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को निकालते हुए इंग्‍लैंड के समक्ष बड़ा लक्ष्‍य रखने में मदद की.

UPDATE – Rohit Sharma and Cheteshwar Pujara will not take the field. Rohit has discomfort in his left knee while Pujara has pain in his left ankle. The BCCI Medical Team is assessing them. #ENGvIND pic.twitter.com/ihMSUPR7Im

