भारत के सीमित ओवरों के क्रिकेट में उपकप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अंग्रेजी व अन्‍य भाषाओं की तुलना में हिन्‍दी में बात करने में खुद को ज्‍यादा सहज महसूस करते हैं. बुधवार को इंस्‍टाग्राम चैट के दौरान जब एक फैन ने उनसे अंग्रेजी में बात करने की गुजारिश की तो वो झल्‍ला गए और इसे ठुकरा दिया.

कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच क्रिकेट संबंधित सभी गतिविधियां बंद हैं. ऐसे में सभी खिलाड़ी अपने परिवार के सा‍थ समय बिता रहे हैं. बुधवार को रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के साथ इंस्‍टाग्राम लाइव चैट सेशन में हिस्‍सा लिया.

इस दौरान दोनो खिलाड़ियों ने जमकर मस्‍ती की. मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वोले रोहित और बुमराह अपनी टीम के ही साथ लसिथ मलिंगा के संबंध में चर्चा कर रहे थे. इसी बीच एक फैन ने लिखा कि आप अंग्रेजी में बात क्‍यों नहीं करते.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अपनी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, “लोग मुझे बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बात करो. आरे भाई हम इंडियन हैं. हम हिन्‍दी में ही बात करेंगे. जब टीवी पर इंटरव्‍यू दे रहा होउंगा तो अंग्रेजी में बोलूंगा. अभी हम घर पर बैठे हैं. हिन्‍दी में ही बोलेंगे.”

Another interesting angle from the @ImRo45 and @Jaspritbumrah93 IG Live session yesterday.

Rohit and Bumrah slamming fans for asking them to speak in English, their whole convo was in Hindi. pic.twitter.com/kJYwWSeQut

— Prasen Moudgal (@Prasen_m4299) April 2, 2020