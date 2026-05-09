VIDEO: रोहित शर्मा के साथ सेल्फी लेने आई महिला फैन का फोन हुआ स्विच ऑफ

मुंबई इंडियंस ने शनिवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक 42-सेकंड का वीडियो शेयर किया है.
Published On May 09, 2026, 04:27 PM IST
Last UpdatedMay 09, 2026, 04:27 PM IST
Rohit Sharma
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल 2026 में चोट से वापसी करते हुए वापस रंग में नजर आ चुके हैं. रोहित की फैन फालोइंग जबरदस्त है, उनके साथ सेल्फी लेने वाले फैंस की भीड़ लग जाती है। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (MI VS RCB) के बीच अगला मैच रायपुर में रविवार को होने वाला है. दोनों टीमें इस मैच के लिए रायपुर में पहुंच गई हैं. मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के लिए यहां भी फैंस के बीच क्रेज दिखा.
मुंबई इंडियंस ने शनिवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक 42-सेकंड का वीडियो शेयर किया है. इसमें रोहित शर्मा को सामने पाकर एक महिला फैन की खुशी देखते बनती है. वीडियो में रोहित टीम बस में जा रहे होते हैं. इतने में एक महिला उनका नाम लेते हुए सेल्फी के लिए उनके पास दौड़ी हुई आती है. महिला फैन रोहित को देख इतनी खुश है कि उन्हें गले लगाने को दौड़ती है,रोहित फैंस से हाथ मिलाते हैं. महिला फैन रोहित के लिए ‘आप बेस्ट हो’ कहते हुए अपना फोन निकालती है और सेल्फी लेने की कोशिश करती है. फोन में किसी खराबी के कारण वह सेल्फी नहीं ले पाती और फिर कहती है कि मेरा फोन ऑफ हो गया, इतने में रोहित एक बच्चे के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं और अपनी बस की तरफ बढ़ जाते हैं.
फैन दूसरा फोन मंगवाती है और रोहित के पीछे ये कहते हुए दौड़ती है कि रुक जाइए मेरा फोन बंद हो गया था. रोहित कहते हैं तो अभी क्या करूं मैं? आप जल्दी कर लो मैडम, महिला देरी के लिए रोहित से क्षमा मांगते हुए उनके साथ सेल्फी लेती है, सेल्फी लेने के बाद महिला काफी खुश नजर आती है, जबकि रोहित बस में चले जाते हैं.
इंजरी की वजह से कई मैचों से बाहर रहे रोहित ने मुंबई के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हुए पिछले मैच में वापसी की थी और 44 गेंदों पर 84 रन की पारी खेली.रविवार को आरसीबी के खिलाफ होने वाले मैच में भी रोहित के फैंस उनसे ऐसी ही विस्फोटक पारी की उम्मीद कर रहे हैं.
मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल 2026 में निराश किया है. मुंबई इंडियंस की टीम ने इस सीजन 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को तीन मैच में जीत मिली है. मुंबई इंडियंस की टीम प्वॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है.