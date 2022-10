भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 विश्व कप 2022 के सुपर-12 मुकाबले में उतरते ही नया कीर्तिमान बना दिया. रोहित शर्मा टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच (36 मैच) खेलने वाले खिलाड़ी बन गए. रोहित शर्मा ने श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी तिलकरत्ने दिलशान (35 मैच) को पीछे छोड़ा.

? Milestone Unlocked ?

3⃣6⃣ & going strong – Most Matches (in Men’s Cricket) in #T20WorldCup ! ? ?

Congratulations to #TeamIndia captain @ImRo45 ? ?

Follow the match ▶️ https://t.co/KBtNIjPFZ6 #INDvSA pic.twitter.com/OHOuIzJ2Ue

— BCCI (@BCCI) October 30, 2022