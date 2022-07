नई दिल्ली: क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। इस खिलाड़ी ने अभी तक मिले मौकों का अच्छा-खासा फायदा उठाया है। रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने धमाकेदार सेंचुरी लगाई। नॉटिंगम में खेले गए मैच में उन्होंने 55 गेंद पर 117 रन बनाए। हालांकि उनकी पारी भी भारत को जीत नहीं दिला पाई। और 216 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारत नौ विकेट पर 198 रन ही बना सका।

यादव की इस पारी के बाद रोहित शर्मा का करीब 11 साल पुराना ट्वीट एक बार फिर वायरल हो रहा है। रोहित ने 10 दिसंबर 2011 को ट्वीट कर यादव का भविष्य उज्ज्वल बताया था। रोहित की वह बात सही साबित हुई है और अब सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में जगह बनाने के मजबूत दावेदार के तौर पर नजर आ रहे हैं।

रोहित ने ट्वीट किया था, ‘चेन्नई में बीसीसीआई अवॉर्ड्स अभी खत्म हुए हैं… कुछ अच्छे प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स सामने आ रहे हैं… भविष्य में मुंबई से आने वाले सूर्यकुमार यादव पर नजर रखिएगा।’

Just got done with BCCI awards here in chennai..some exciting cricketers coming up..Suryakumar yadav from Mumbai to watch out for in future!

— Rohit Sharma (@ImRo45) December 10, 2011