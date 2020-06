भारतीय टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने गुरुवार को कहा है कि केरल में गर्भवती हथनी की मौत के बारे में सुनकर वे काफी दुखी हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि किसी भी जानवर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। रोहित ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, “हम जंगली हैं, क्या हम सीख नहीं रहे हैं? केरल में जो उस हथनी के साथ हुआ वो दिल दुखाने वाला है। किसी भी जानवर के साथ इस तरह की वहशत नहीं की जाना चाहिए।”

We are savages. Are we not learning ? To hear what happened to the elephant in Kerala was heartbreaking. No animal deserves to be treated with cruelty.

— Rohit Sharma (@ImRo45) June 4, 2020