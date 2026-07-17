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रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरों के बीच माता-पिता पहुंचे लंदन: रिपोर्ट

रोहित शर्मा के संन्यास की अटकलों के बीच खबर है कि उनके माता-पिता लंदन पहुंच गए हैं. रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में होने वाला मुकाबला रोहित के करियर का आखिरी मैच हो सकता है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 17, 2026, 12:30 PM IST

Published On Jul 17, 2026, 12:30 PM IST

Last UpdatedJul 17, 2026, 12:30 PM IST

Rohit Sharma cricket

नई दिल्ली: रविवार 19 जुलाई, 2026. लॉर्ड्स का मैदान. इस दिन भारतीय क्रिकेट के एक बड़े अध्याय की आखिरी पंक्ति लिखी जा सकती है. खबर है कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस दिन अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे. टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके रोहित के बारे में कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी और निर्णायक मैच से रोहित अब वनडे इंटरनेशनल को भी अलविदा कहेंगे. खबर है कि इस यादगार दिन और खास बनाने के लिए रोहित के माता-पिता भी स्टेडियम में मौजूद होंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित ने सिर्फ 26 रन बनाए. और इसके बाद यह अंग्रेजी अखबार दि इंडियन एक्सप्रेस की खबर में यह दावा किया गया कि बीसीसीआई की ओर से रोहित को यह बता दिया गया है कि वह 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. और इसी वजह से वह संन्यास ले रहे हैं.

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इसी बीच क्रेक्स की रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित के संन्यास की खबरों के बीच उनके माता-पिता लंदन पहुंच चुके हैं. खबर में यह भी कहा गया कि रोहित ने खुद अपने माता-पिता को लंदन पहुंचाने का इंतजार किया है.

इंग्लैंड में रोहित ने पहले मैच में 11 रन बनाए थे और दूसरे में उन्होंने 26 रन बनाए. इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 48 और 79 रन की पारियां खेली थीं. हालांकि इंग्लैंड में वह लय में नहीं दिखे.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि सिलेक्टर्स ने रोहित को भविष्य की योजनाओं के बारे में बता दिया है. चयनकर्ताओं की ओर से रोहित को यह बता दिया गया है कि वह 2027 के वर्ल्ड कप के लिए टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग का हिस्सा नहीं हैं. मुख्य कोच गौतम गंभीर को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है. इस रिपोर्ट में कहा गया कि सिलेक्शन कमिटी यशस्वी जायसवाल जैसे युवाओं को अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए मौका देना चाहती है.

इस रिपोर्ट में कहा गया, ‘भारतीय सिलेक्शन कमिटी ने बीते सप्ताह रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी है. सिलेक्शन कमिटी यशस्वी जायसवाल जैसे युवाओं को मौका देना चाहती है, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. और यह स्पष्ट है कि कमिटी 2027 के वर्ल्ड कप की योजनाओं में रोहित शर्मा को नहीं देख रही है.’

रोहित शर्मा ने भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने 279 पारियों में 11757 रन बनाए हैं. उनके नाम 33 शतक है. वह वनडे इंटरनेशनल में तीन दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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