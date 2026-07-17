रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरों के बीच माता-पिता पहुंचे लंदन: रिपोर्ट

नई दिल्ली: रविवार 19 जुलाई, 2026. लॉर्ड्स का मैदान. इस दिन भारतीय क्रिकेट के एक बड़े अध्याय की आखिरी पंक्ति लिखी जा सकती है. खबर है कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस दिन अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे. टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके रोहित के बारे में कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी और निर्णायक मैच से रोहित अब वनडे इंटरनेशनल को भी अलविदा कहेंगे. खबर है कि इस यादगार दिन और खास बनाने के लिए रोहित के माता-पिता भी स्टेडियम में मौजूद होंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित ने सिर्फ 26 रन बनाए. और इसके बाद यह अंग्रेजी अखबार दि इंडियन एक्सप्रेस की खबर में यह दावा किया गया कि बीसीसीआई की ओर से रोहित को यह बता दिया गया है कि वह 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. और इसी वजह से वह संन्यास ले रहे हैं.

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इसी बीच क्रेक्स की रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित के संन्यास की खबरों के बीच उनके माता-पिता लंदन पहुंच चुके हैं. खबर में यह भी कहा गया कि रोहित ने खुद अपने माता-पिता को लंदन पहुंचाने का इंतजार किया है.

इंग्लैंड में रोहित ने पहले मैच में 11 रन बनाए थे और दूसरे में उन्होंने 26 रन बनाए. इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 48 और 79 रन की पारियां खेली थीं. हालांकि इंग्लैंड में वह लय में नहीं दिखे.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि सिलेक्टर्स ने रोहित को भविष्य की योजनाओं के बारे में बता दिया है. चयनकर्ताओं की ओर से रोहित को यह बता दिया गया है कि वह 2027 के वर्ल्ड कप के लिए टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग का हिस्सा नहीं हैं. मुख्य कोच गौतम गंभीर को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है. इस रिपोर्ट में कहा गया कि सिलेक्शन कमिटी यशस्वी जायसवाल जैसे युवाओं को अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए मौका देना चाहती है.

इस रिपोर्ट में कहा गया, ‘भारतीय सिलेक्शन कमिटी ने बीते सप्ताह रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी है. सिलेक्शन कमिटी यशस्वी जायसवाल जैसे युवाओं को मौका देना चाहती है, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. और यह स्पष्ट है कि कमिटी 2027 के वर्ल्ड कप की योजनाओं में रोहित शर्मा को नहीं देख रही है.’

रोहित शर्मा ने भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने 279 पारियों में 11757 रन बनाए हैं. उनके नाम 33 शतक है. वह वनडे इंटरनेशनल में तीन दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.