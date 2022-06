भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को साउथ अफ्रीका के घरेलू धरती पर खेली जा रही टी20 इंटरनैशनल सीरीज के दौरान आराम कर लिया है। पर रोहित क्रिकेट से दूर नहीं हैं। जी, नहीं वह घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं बल्कि घर पर क्रिकेट खेल रहे हैं। रोहित का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह गली क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हिटमैन मुंबई के वर्ली इलाके में क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान आराम कर रहे हैं।

रोहित भले ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट न खेल रहे हों लेकिन उनमें खेल-भावना उतनी ही है। भारतीय कप्तान एक बड़ा शॉट खेलते हैं और फिर कैमरे को मुस्कुराकर देखते हैं।

Rohit Sharma playing gully cricket at Worli, Mumbai ahead of the England tour. pic.twitter.com/XeZrDL53ii

— Sanskruti Yadav (@SanskrutiYadav_) June 15, 2022