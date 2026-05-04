रोहित शर्मा ने लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में 44 बॉल में 84 रन की पारी खेली, उनकी पारी में छह चौके और सात छक्के शामिल थे.
Published On May 04, 2026, 11:19 PM IST
Last UpdatedMay 04, 2026, 11:19 PM IST
Rohit sharma
आईपीएल 2026 में सोमवार को मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में मुंबई इंडियंस के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वापसी की और रोहित ने वापसी मैच में भी धमाकेदार पारी खेली. रोहित शर्मा ने इस इनिंग के साथ बड़ा कारनामा किया है.
रोहित शर्मा ने लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में 44 बॉल में 84 रन की पारी खेली. उन्होंने 27 बॉल में अर्धशतक लगाया और 84 रन की अपनी पारी में छह चौके, सात छक्के लगाए. एक इनिंग में सात छक्के लगाकर रोहित शर्मा ने बड़ा कारनामा किया. रोहित ने पहली बार आईपीएल में एक इनिंग में सात छ्क्के लगाए हैं. इससे पहले उन्होंने साल 2013 में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच में छह छक्के लगाए थे.
7 बनाम LSG, मुंबई (वानखेड़े), 2026
6 बनाम KXIP, मुंबई (वानखेड़े), 2013
6 बनाम KKR, अबू धाबी, 2020
6 बनाम CSK, मुंबई (वानखेड़े), 2025
6 बनाम KKR, मुंबई (वानखेड़े), 2026