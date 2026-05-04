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06 चौके, 07 छक्के... वापसी मैच में रोहित शर्मा का धमाका, LSG के खिलाफ किया बड़ा कारनामा

रोहित शर्मा ने लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में 44 बॉल में 84 रन की पारी खेली, उनकी पारी में छह चौके और सात छक्के शामिल थे.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 04, 2026, 11:19 PM IST

Published On May 04, 2026, 11:19 PM IST

Last UpdatedMay 04, 2026, 11:19 PM IST

Rohit sharma

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आईपीएल 2026 में सोमवार को मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में मुंबई इंडियंस के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वापसी की और रोहित ने वापसी मैच में भी धमाकेदार पारी खेली. रोहित शर्मा ने इस इनिंग के साथ बड़ा कारनामा किया है.

रोहित शर्मा ने लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में 44 बॉल में 84 रन की पारी खेली. उन्होंने 27 बॉल में अर्धशतक लगाया और 84 रन की अपनी पारी में छह चौके, सात छक्के लगाए. एक इनिंग में सात छक्के लगाकर रोहित शर्मा ने बड़ा कारनामा किया. रोहित ने पहली बार आईपीएल में एक इनिंग में सात छ्क्के लगाए हैं. इससे पहले उन्होंने साल 2013 में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच में छह छक्के लगाए थे.

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IPL में रोहित शर्मा के एक पारी में सर्वाधिक छक्के:

7 बनाम LSG, मुंबई (वानखेड़े), 2026

6 बनाम KXIP, मुंबई (वानखेड़े), 2013

6 बनाम KKR, अबू धाबी, 2020

6 बनाम CSK, मुंबई (वानखेड़े), 2025

6 बनाम KKR, मुंबई (वानखेड़े), 2026

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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