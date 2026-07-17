रोहित शर्मा नहीं होंगे रिटायर ! हिटमैन को लेकर अब किया जा रहा यह दावा

भारत के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा के वनडे करियर पर संकट के बादल छा गए हैं. दूसरे वनडे मैच के दौरान रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे के बाद सिलेक्टर्स रोहित को टीम में नहीं रखना चाहते हैं. मगर अब रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर जारी अटकलों के बीच नई जानकारी सामने आई है. वरिष्ठ खेल पत्रकार विमल कुमार ने रोहित शर्मा के संन्यास की अफवाह को पूरी तरह खारिज किया है.

विमल कुमार ने रोहित शर्मा की संन्यास की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज करते हुए दावा किया है कि रोहित वनडे से संन्यास नहीं ले रहे हैं. उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि ‘हिटमैन’ का एकमात्र लक्ष्य 2027 का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीतना है और वह टीम इंडिया में बने रहेंगे.

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🚨Cricket expert Vimal Kumar slams Rohit Sharma retirement rumours🚨



I spoke to several BCCI officials and members of the team management regarding Rohit Sharma's retirement. Everyone told me that these reports are nothing but media-created rumours. Rohit Sharma is not going… pic.twitter.com/74d0lMBsMH — Central Cricket (@arshdeep3444) July 17, 2026

बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने भी रोहित शर्मा का किया बचाव

इस बीच भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने रोहित शर्मा का बचाव किया है. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित की हालिया फॉर्म पर बात करते हुए सितांशु ने कहा, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी पर किसी तरह का दबाव हो सकता है, वह एक लाजवाब खिलाड़ी हैं, बेशक दो मैचों में वह रन नहीं बना पाए हैं, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इस मुकाबले में भी लग रहा था कि वह बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है.

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रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं रोहित शर्मा

रोहित शर्मा की हालिया फॉर्म वनडे में इस साल कुछ खास नहीं रही है. वह पिछले आठ मुकाबलों में 30 की औसत और 88 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 241 रन ही बना सके हैं. इस दौरान भारतीय टीम के पूर्व कप्तान के बल्ले से महज एक अर्धशतक निकला है.