Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

रोहित शर्मा नहीं होंगे रिटायर ! हिटमैन को लेकर अब किया जा रहा यह दावा

भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने रोहित शर्मा का बचाव किया है. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित की हालिया फॉर्म पर बात करते हुए सितांशु ने कहा, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी पर किसी तरह का दबाव हो सकता है

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 17, 2026, 03:50 PM IST

Published On Jul 17, 2026, 03:50 PM IST

Last UpdatedJul 17, 2026, 03:50 PM IST

Rohit Sharma

Rohit Sharma

भारत के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा के वनडे करियर पर संकट के बादल छा गए हैं. दूसरे वनडे मैच के दौरान रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे के बाद सिलेक्टर्स रोहित को टीम में नहीं रखना चाहते हैं. मगर अब रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर जारी अटकलों के बीच नई जानकारी सामने आई है. वरिष्ठ खेल पत्रकार विमल कुमार ने रोहित शर्मा के संन्यास की अफवाह को पूरी तरह खारिज किया है.

विमल कुमार ने रोहित शर्मा की संन्यास की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज करते हुए दावा किया है कि रोहित वनडे से संन्यास नहीं ले रहे हैं. उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि ‘हिटमैन’ का एकमात्र लक्ष्य 2027 का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीतना है और वह टीम इंडिया में बने रहेंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने भी रोहित शर्मा का किया बचाव

इस बीच भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने रोहित शर्मा का बचाव किया है. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित की हालिया फॉर्म पर बात करते हुए सितांशु ने कहा, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी पर किसी तरह का दबाव हो सकता है, वह एक लाजवाब खिलाड़ी हैं, बेशक दो मैचों में वह रन नहीं बना पाए हैं, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इस मुकाबले में भी लग रहा था कि वह बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है.

‘दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर’, विवाद के सवाल बोले बैटिंग कोच सितांशु कोटक

रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं रोहित शर्मा

रोहित शर्मा की हालिया फॉर्म वनडे में इस साल कुछ खास नहीं रही है. वह पिछले आठ मुकाबलों में 30 की औसत और 88 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 241 रन ही बना सके हैं. इस दौरान भारतीय टीम के पूर्व कप्तान के बल्ले से महज एक अर्धशतक निकला है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक
रोहित के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया ओपनर? इन 5 की लगातार हो रही चर्चा

रोहित के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया ओपनर? इन 5 की लगातार हो रही चर्चा

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरों के बीच माता-पिता पहुंचे लंदन: रिपोर्ट

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरों के बीच माता-पिता पहुंचे लंदन: रिपोर्ट
रोहित के संन्यास के सवाल पर बैटिंग कोच का जवाब, 'कोई दबाव नहीं'

रोहित के संन्यास के सवाल पर बैटिंग कोच का जवाब, 'कोई दबाव नहीं'

Latest News

luke-ronchi

ल्यूक रोंची छोड़ेंगे न्यूजीलैंड टीम के बैटिंग कोच का पद, भारत के खिलाफ होगी आखिरी सीरीज
rohit-gambhir-virat

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक
chatgpt-image-jul-17-2026-01_26_38-pm

रोहित के बाद कौन बनेगा टीम इंडिया का नया ओपनर? इन 5 की लगातार हो रही चर्चा

rohit-parents-london

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरों के बीच माता-पिता पहुंचे लंदन: रिपोर्ट
rohit-sharma-sitanshu-kotak

रोहित के संन्यास के सवाल पर बैटिंग कोच का जवाब, 'कोई दबाव नहीं'
joe-root-73

जो रूट से युवाओं को क्या सीखना चाहिए, हैरी ब्रूक ने दी कमाल की सलाह

Editor's Pick

Gautam Gambhir and Virat Kohli Talk 10 Times in a Day says Batting Coach Sitanshu Kotak

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक
Shubman Gill Blames Middle Over Collapse After India Lost to England in 2nd ODI at Cardiff

ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए
Fingers will be pointed on Gautam Gambhir India vs England Series says Former RCB Star

'गंभीर पर उठेंगी कई उंगलियां', RCB के पूर्व स्टार का टीम इंडिया के कोच पर बड़ा बयान
4 Records india made in 1st ODI against England at Birmingham, Edgbaston

ENG vs IND: भारत की इंग्लैंड पर शानदार जीत, बने ये 4 रिकॉर्ड्स
2nd Time in 10 Years India Chased 250 plus score in odi without rohit and virat fifty

न विराट चले, न रोहित, भारत ने 10 साल में सिर्फ दूसरी बार हासिल की है ऐसी खास जीत
WATCH Jofra Archer Dismissed Virat Kohli with a Fast Ball India vs England 1st ODI at Edgbaston

आर्चर ने किया कोहली की वापसी का मजा किरकिरा, तूफानी रफ्तार से बनाया सस्ते में शिकार