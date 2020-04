सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने बुधवार को उस वक्‍त रिषभ पंत (Rishabh Pant) को ट्रोल कर दिया जब इस विकेटकीपर बल्‍लेबाज ने शर्मा जी को लंबे छक्के मारने का चैलेंज दे डाला.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) मौजूदा समय में भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी है. इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि न्‍यूजीलैंड दौर पर टी20 सीरीज में चोट के चलते बाहर हुए रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में भारत को वनडे और टेस्‍ट सीरीज में मेजबानों से शिकस्‍त झेलनी पड़ी.

वहीं, रिषभ पंत (Rishabh Pant) अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में शानदार आगाज करने के बाद से ही लगातार जूझते नजर आ रहे हैं. केएल राहुल (KL Rahul) के विकेट के पीछे की जिम्‍मेदारी संभालने के बाद रिषभ को अब टीम में जगह बना पाना भी मुश्किल हो रहा है.

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के साथ इंस्‍टाग्राम लाइव सेशन के दौरान रोहित शर्मा को बताया गया कि रिषभ पंत ने उन्‍हें लंबे छक्‍के लगाने का चैलेंज दिया है. दोनों में से कौन ज्‍यादा दूर तक बॉल को मार सकता है?

रोहित ने बुमराह से फिर पूछा कि उसे मेरे साथ ही यह चैलेंज करना है ? इसपर बुमराह ने हां में जवाब दिया. फिर रोहित ने कहा कि उसे एक साल हुआ नहीं क्रिकेट खेलते हुए और मेरे साथ मुकाबला करना है.

ROHIT absolutely boddied Pant on Insta live by saying

“Sala ek saal hua nahi merko challenge karega?

Watch till ending#RohitSharma #RishabhPant #Bumrah

