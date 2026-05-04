IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Rohit Sharma Ryan Rickelton Shine Mumbai Indians beat LSG By Six wickets in IPL 2026

IPL 2026: रोहित- रिकेल्टन का धमाका, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में किया सबसे बड़ा रन चेज

इस जीत से मुंबई के 10 मैच में तीन जीत से छह अंक हो गए हैं और टीम नौवें स्थान पर बनी हुई है. सुपर जाइंट्स की टीम आखिरी पायदान पर हैं.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 04, 2026, 11:45 PM IST

Published On May 04, 2026, 11:45 PM IST

Last UpdatedMay 04, 2026, 11:45 PM IST

MI Win

MI Win

MI VS LSG: रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से मुंबई इंडियन्स ने आईपीएल 2026 की तालिका की सबसे निचले पायदान की दो टीम के बीच हुए मुकाबले में सोमवार को लखनऊ सुपर जाइंट्स को छह विकेट से हराकर नॉकआउट में जगह बनाने की अपनी मामूली उम्मीदों को जीवंत रखा.

सुपर जाइंट्स के 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियन्स ने चोट के बाद वापसी कर रहे रोहित (84 रन, 44 गेंद, छह चौके, सात छक्के) और रिकेल्टन (83 रन, 32 गेंद, छह चौके, आठ छक्के) के बीच पहले विकेट की 143 रन की तूफानी साझेदारी की बदौलत आठ गेंद शेष रहते चार विकेट पर 229 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की. मुंबई इंडियंस का आईपीएल में यह सबसे बड़ा रन चेज है. इससे पहले मुंबई इंडियंस ने केकेआर के खिलाफ 224 रन का टारगेट चेज किया था.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

इस जीत से मुंबई के 10 मैच में तीन जीत से छह अंक हो गए हैं और टीम नौवें स्थान पर बनी हुई है. सुपर जाइंट्स की टीम लगातार छठी हार के बाद नौ मैच में चार अंक के साथ 10वें और अंतिम पायदान पर है.

रिकेल्टन और रोहित के बीच शतकीय साझेदारी

लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई इंडियन्स को रिकेल्टन और रोहित ने शानदार शुरुआत दिलाई. रिकेल्टन ने मोहम्मद शमी पर दो चौकों के साथ शुरुआत की जबकि मोहसिन खान पर भी छक्का जड़ा। रिकेल्टन और रोहित ने शमी के अगले ओवर में भी छक्के मारे. रोहित ने आवेश की लगातार गेंदों पर दो चौकों और दो छक्कों के साथ पावर प्ले में टीम का स्कोर बिना विकेट खोए 71 रन तक पहुंचाया. रोहित और रिकेल्टन ने एम सिद्धार्थ (47 रन पर दो विकेट) का स्वागत भी छक्के के साथ किया।

रिकेल्टन ने आवेश पर छक्के और एक रन के साथ 22 गेंद में अर्धशतक पूरा किया जबकि रोहित ने अगले ओवर में सिद्धार्थ पर छक्के के साथ 27 गेंद में अर्धशतक जड़ने के साथ नौवें ओवर में टीम के रनों का सैकड़ा भी पूरा किया. रिकेल्टन ने 11वें ओवर में मोहसिन की दो छक्के और एक चौका मारा लेकिन इसी ओवर में जोश इंग्लिस को कैच दे बैठे जिससे सुपर जाइंट्स को पहली सफलता मिली. रिकेल्टन के आउट होने के बावजूद रोहित ने आक्रामक रुख जारी रखा और शमी तथा आवेश पर छक्के जड़े, वह हालांकि इसके बाद बाएं हाथ के स्पिनर सिद्धार्थ की गेंद पर शमी को कैच दे बैठे.

नमन धीर- विल जैक्स ने दिलाई मुंबई को जीत

मुंबई को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 42 रन की दरकार थी. सिद्धार्थ ने तिलक वर्मा (11) को डीप एक्सट्रा कवर पर मारक्रम के हाथों कैच कराके सुपर जाइंट्स को वापसी दिलाने की कोशिश की. एक गेंद बाद नमन धीर भाग्यशाली रहे जब सिद्धार्थ की गेंद पर कवर्स में इंग्लिस ने उनका कैच टपका दिया. इसका फायदा उठाते हुए नमन ने प्रिंस यादव पर लगातार दो चौके मारे और फिर शमी पर भी छक्का जड़ा. कप्तान सूर्यकुमार यादव हालांकि 12 रन बनाने के बाद शमी की गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर पूरन के हाथों लपके गए. मुंबई को आखिरी दो ओवर में 11 रन की जरूरत थी और नमन (नाबाद 23) ने विल जैक्स (नाबाद 10) के साथ मिलकर टीम को जीत दिला दी.

06 चौके, 07 छक्के… वापसी मैच में रोहित शर्मा का धमाका, LSG के खिलाफ किया बड़ा कारनामा

लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 228 रन

लखनऊ के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन (63 रन, 21 गेंद, आठ छक्के, एक चौका) ने अर्धशतक जड़ने के अलावा सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श (44 रन, 25 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 94 रन जोड़े जिससे सुपर जाइंट्स ने पांच विकेट पर 228 रन बनाए. हिम्मत सिंह (नाबाद 40, 31 गेंद, दो चौके, दो छक्के) और एडेन मारक्रम (नाबाद 31, 25 गेंद, एक छक्का, एक चौका) ने अंत में छठे विकेट के लिए 49 गेंद में 68 रन की अटूट साझेदारी करके टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया. मुंबई की ओर से कोर्बिन बॉश सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 20 रन देकर दो विकेट चटकाए. अल्लाह गजनफर (50 रन पर एक विकेट), विल जैक्स (34 रन पर एक विकेट) और रघु शर्मा (36 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट हासिल किया.

डेब्यू मैच में नहीं चला जोस इंग्लिस का बल्ला

टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम ने तीसरे ओवर में ही जोस इंग्लिस (13) का विकेट गंवा दिया जिन्होंने स्पिनर गजनफर की गेंद पर सूर्यकुमार यादव को कैच थमाया। उन्होंने इससे पहले इस स्पिनर पर लगातार दो चौके मारे. मार्श ने दीपक चाहर की लगातार गेंदों पर छक्के और चौके से शुरुआती की और फिर जसप्रीत बुमराह की लगातार गेंदों पर छक्का और दो चौके मारे.

निकोलस पूरन ने 16 बॉल में जड़ा अर्धशतक

पूरन ने विल जैक्स पर तीन छक्कों के साथ फॉर्म में वापसी के संकेत दिए. उन्होंने गजनफर पर भी दो छक्के और एक चौका जड़ा. सुपर जाइंट्स ने पावर प्ले में एक विकेट पर 90 रन बनाए. पूरन ने चाहर पर फाइन लेग पर छक्के के साथ सिर्फ 16 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. पूरन हालांकि इसके बाद बॉश की गेंद पर विकेटकीपर रिकेल्टन को कैच दे बैठे।

बॉश ने इसी ओवर में मार्श को भी नमन के हाथों कैच कराके सुपर जाइंट्स को दोहरा झटका दिया. कप्तान ऋषभ का खराब प्रदर्शन जारी रहा और वह 15 रन बनाने के बाद जैक्स की गेंद पर रिकेल्टन के हाथों लपके गए. अक्षत रघुवंशी भी 11 रन बनाने के बाद रघु सिंह की गेंद पर उन्हीं को कैच दे बैठे जिससे सुपर जाइंट्स का स्कोर पांच विकेट पर 160 रन हो गया. हिम्मत सिंह ने धीमी शुरुआत के बाद गजनफर की गेंद पर लगातार गेंद पर छक्का और चौका जड़ा और फिर रघु पर चौके के साथ 17वें ओवर में टीम के रनों का दोहरा शतक पूरा किया. सुपर जाइंट्स की टीम अंतिम तीन ओवर में 22 रन ही जुटा सकी.

इनपुट- भाषा

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

06 चौके, 07 छक्के... वापसी मैच में 'हिटमैन' का धमाका, LSG के खिलाफ किया बड़ा कारनामा

06 चौके, 07 छक्के... वापसी मैच में 'हिटमैन' का धमाका, LSG के खिलाफ किया बड़ा कारनामा
फॉर्म में लौटा 21 करोड़ का खिलाड़ी, मुंबई के खिलाफ मचाया कोहराम, LSG ने भी रचा इतिहास

फॉर्म में लौटा 21 करोड़ का खिलाड़ी, मुंबई के खिलाफ मचाया कोहराम, LSG ने भी रचा इतिहास
पूर्व ओपनर का पंड्या पर बड़ा आरोप- खुद पीछे रहते हैं और दूसरों को...

पूर्व ओपनर का पंड्या पर बड़ा आरोप- खुद पीछे रहते हैं और दूसरों को...
'जिद्दी न बनें हार्दिक पंड्या', MI के कप्तान को पूर्व खिलाड़ी ने सुनाई खरी-खरी

'जिद्दी न बनें हार्दिक पंड्या', MI के कप्तान को पूर्व खिलाड़ी ने सुनाई खरी-खरी

Latest News

mi-win

IPL 2026: रोहित- रिकेल्टन का धमाका, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में किया सबसे बड़ा रन चेज

rohit-sharma-424

06 चौके, 07 छक्के... वापसी मैच में 'हिटमैन' का धमाका, LSG के खिलाफ किया बड़ा कारनामा
nicholas-pooran-55

फॉर्म में लौटा 21 करोड़ का खिलाड़ी, मुंबई के खिलाफ मचाया कोहराम, LSG ने भी रचा इतिहास
hardik-pandya-mi-3

पूर्व ओपनर का पंड्या पर बड़ा आरोप- खुद पीछे रहते हैं और दूसरों को...
hardik-pandya-update

LSG के खिलाफ मैच से क्यों बाहर हुए हार्दिक पांड्या ? सूर्या ने दिया जवाब, फैंस ने भी किया रिएक्ट
mi-toss

MI vs LSG IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपरजांयट्स को छह विकेट से हराया

Editor's Pick

IPL 2026 Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Match Head-to-Head Record, Teams Prediction

MI vs LSG: हेड-टू-हेड में किसका पलड़ा भारी, कैसी है दोनों टीमों की तैयारी
IPL 2026 Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Match Preview, Pitch and Playing 11 Will Rohit Sharma Play Today

MI vs LSG: मुश्किल में फंसी 2 टीमों का मुकाबला, क्या रोहित खेलेंगे, कैसी होगी प्लेइंग 11
CSK All rounder ramakrishna ghosh ruled out from IPL 2026 After debut match

IPL 2026: CSK के लिए एक और बुरी खबर, चोटिल होकर पूरे सीजन से बाहर हुआ यह खिलाड़ी
Sunil Narine creates History with 200 ipl wickets in SRH VS KKR Match

IPL 2026: बुमराह- मलिंगा सब पीछे छूटे, सुनील नरेन ने आईपीएल में रचा इतिहास

Mittal Family buys 75 percent stake in Rajasthan Royals for USD 1.65 billion

बिक गई राजस्थान रॉयल्स, मित्तल फैमिली की सबसे बड़ी हिस्सेदारी, जानें कितने में हुई डील ?

Most sixes in IPL as an Indian opener KL Rahul in List

जो विराट, रोहित नहीं कर सके, उसे राहुल ने कर दिखाया, आईपीएल में बना नया कीर्तिमान