तिरुवनंतपुरम: दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ पहले टी20 मैच में आठ विकेट से जीत दर्ज करने के बावजूद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा कि इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था और विकेट चटकाने की वजह से उनकी टीम कामयाब रही.

जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य भारत ने 16.4 ओवर में रोहित और विराट कोहली के विकेट गंवाकर हासिल किया.

इसे भी पढ़ें- सूर्यकुमार के नाबाद पचासे से 1-2 नहीं बल्कि टूट गए ये सारे रिकॉर्ड, रिजवान का कीर्तिमान भी मिट्टी में मिला

रोहित ने मैच के बाद कहा ,‘इस तरह के मैचों से काफी कुछ सीखने को मिलता है. हमें पता था कि इससे गेंदबाजों को मदद मिलेगी और पूरे मैच में पिच में नमी बनी रही. धूप नहीं होने से शॉट लगाना मुश्किल हो रहा था और दोनों टीमें मैच में थी लेकिन हमने विकेट लिए थे जो मैच का निर्णायक मोड़ रहा.’

.@arshdeepsinghh set the ball rolling for #TeamIndia & bagged the Player of the Match award as India won the first #INDvSA T20I. ? ?

Scorecard ▶️ https://t.co/L93S9k4QqD pic.twitter.com/MHdsjIMl0t

— BCCI (@BCCI) September 28, 2022