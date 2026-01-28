T20 वर्ल्ड कप 2026: रोहित ने बताया कौन होंगे टीम इंडिया के 'ब्रह्मास्त्र', SKY और गंभीर की टेंशन भी बताई

भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने बताया है कि उनकी नजर में इस साल के वर्ल्ड कप में कौन से खिलाड़ी अहम साबित हो सकते हैं.

नई दिल्ली: रोहित शर्मा ने बताया है कि कौन से दो खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की कामयाबी की कुंजी होंगे. टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान ने हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह पर बड़ा दांव लगाया. उन्होंने बताया कि ये दोनों खिलाड़ी भारत की कामयाबी में बड़ी भूमिका निभाएंगे. भारतीय टीम ने साल 2024 में खेला गया पिछला टी20 वर्ल्ड कप खेला था. और इस बार भी भारतीय टीम को मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

रोहित ने जियो हॉटस्टार से कहा ,‘जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों का साथ में होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. क्योंकि दोनों विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. अर्शदीप नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर है और शुरुआती विकेट लेता है. वह नई गेंद से और डैथ ओवरों में गेंदबाजी करता है. शुरुआत और अंत बहुत महत्वपूर्ण है और वह दोनों में मजबूत है.’

उन्होंने कहा, ‘वह नई गेंद को स्विंग कराके बायें हाथ के बल्लेबाजों को स्लिप में कैच आउट करा सकता है और दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के पैड को निशाना बना सकता है. नई गेंद के गेंदबाजों के लिये यह कौशल काफी अहम है. वह हमेशा विकेट लेने की कोशिश करता है और यही वजह है कि वह पहला ओवर डालता है.’

रोहित ने कहा, ‘टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसने शानदार गेंदबाजी की. मुझे अभी भी याद है कि क्विंटोन डि कॉक को क्रीज पर जमने के बाद उसने आउट किया और 19वें ओवर में दो या तीन रन ही दिए जिससे साउथ अफ्रीका दबाव में आ गई.’ उन्होंने कहा, ‘वह टी20 विश्व कप 2026 में भी भारत के लिए अहम साबित होगा.’

भारत ने वेस्टइंडीज और अमेरिका में रोहित की कप्तानी में टी20 विश्व कप जीता जिसके बाद रोहित ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.

हार्दिक की भूमिका के बारे में रोहित ने कहा, ‘हार्दिक पंड्या जब भी टीम में होता है तो उसकी भूमिका बड़ी होती है. वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी में निरंतरता से खेलता है. टीम दबाव में होती है तब उसकी बल्लेबाजी अहम होती है. अगर 15 या 16 ओवर में हमारा स्कोर 160 है और हार्दिक क्रीज पर है तो वह 210 या 220 तक ले जा सकता है. हमारे चार विकेट भी 50 रन पर गिरे हों तो वह पारी को संभाल सकता है.’

रोहित ने यह भी माना कि भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों को आखिरी प्लेइंग इलेवन में रखना जरा मुश्किल होगा.

उन्होंने कहा, ‘कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कुलदीप और वरुण दोनों को साथ में कैसे उतारें. दो तेज गेंदबाजों को ही उतारने पर यह संभव है. वैसे मैं होता तो दोनों को टीम में रखता क्योंकि दोनों विकेट लेते हैं और बल्लेबाज उन्हें भांप नहीं पाते.’

टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में सात फरवरी से आठ मार्च के बीच होना है. भारतीय टीम को ग्रुप ए में रखा गया है. उसके साथ यूएसए, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें हैं.