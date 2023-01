श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने के बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि क्या रोहित शर्मा अब टी-20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे. मगर श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने खुद इसका जवाब दिया है. रोहित शर्मा ने सोमवार को कहा कि उनकी ‘टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों को छोड़ने’ की कोई योजना नहीं है.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों की माने तो बोर्ड चाहता है कि 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए हार्दिक के नेतृत्व में एक युवा टीम तैयार की जाए. श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 श्रृंखला के लिए रोहित, पूर्व कप्तान विराट कोहली और अनुभवी लोकेश राहुल को छोटे प्रारूप की टीम में शामिल नहीं किया गया था.

रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच की पूर्व संध्या पर कहा कि पहली बात यह है कि लगातार मैच खेलना संभव नहीं है. आपको उन्हें (सभी प्रारूप के खिलाड़ियों को) पर्याप्त विश्राम देने की जरूरत है, मेरे साथ भी यही स्थिति है. न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने है, इस मामले में आईपीएल के बाद कुछ सोचूंगा. मैंने प्रारूप को छोड़ने का फैसला नहीं किया है.

Captain @ImRo45 was all praise for youngsters @ShubmanGill & @ishankishan51 ahead of the #INDvSL ODI series starting tomorrow ????@mastercardindia pic.twitter.com/vlZyeGpChP

— BCCI (@BCCI) January 9, 2023