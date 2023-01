भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सोमवार को स्पष्ट किया कि पिछले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने के बावजूद इशान किशन को अभी टी20 अंतरराष्ट्रीय में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की तरह अपने मौकों के लिए इंतजार करना होगा. भारत को अगले दो हफ्ते में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ छह एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय खेलने है जिसमें से पहला मैच यहां मंगलवार को खेला जाएगा।

इशान ने पिछले महीने चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंद में 210 रन की पारी खेलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था जबकि सूर्यकुमार ने कुछ दिन पहले ही अपनी 43वीं पारी में तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा. लेकिन रोहित ने स्पष्ट किया कि शुभमन गिल (नाम लिया) और श्रेयस अय्यर (संकेत दिए) को इन छह मैच में अधिक मौके मिलेंगे।

रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे से पूर्व कहा कि दोनों सलामी बल्लेबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाजों के प्रदर्शन को देखते हुए यह उचित होगा कि हम गिल को अच्छा प्रदर्शन करने का मौका दें. गिल के प्रदर्शन में निरंतरता रही है जो उनके पक्ष में रही। उन्होंने 13 पारियों में 57 से अधिक के औसत से 687 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 99 से अधिक रहा है।

तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय दोहरे शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज रोहित ने कहा कि गिल ने पिछले कुछ मुकाबलों में काफी रन बनाए हैं, इशान ने भी ऐसा किया है. मैं उससे (इशान से) श्रेय नहीं लेना चाहता. उसने हमारे लिए शानदार प्रदर्शन किया, दोहरा शतक बनाया और मुझे पता है कि दोहरा शतक जड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, यह शानदार उपलब्धि है.

उन्होंने कहा कि पहले अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के प्रति ईमानदार होते हुए हमें कोई भी फैसला करने से पहले इन खिलाड़ियों को पर्याप्त मौके देने होंगे. इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए रोहित ने कहा कि इशान को भी मौके मिलेंगे क्योंकि टीम को अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विश्व कप से पहले 15 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और एशिया कप में खेलना है.

रोहित ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इशान को नहीं खिला पाएंगे. पिछले आठ-नौ महीनों में हमारे लिए चीजें जैसी रही हैं और हमारे लिए एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय जैसे रहे हैं उसे देखते हुए गिल को मौका देना उचित होगा और उस क्रम पर उसने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है.

रोहित ने हालांकि आश्वासन दिया कि इशान योजनाओं का हिस्सा बने रहेंगे. रोहित ने स्पष्ट किया कि फॉर्म महत्वपूर्ण है लेकिन प्रारूप भी और इसलिए उन्होंने बिना नाम लिए संकेत दिया कि श्रेयस अय्यर को अंतिम एकादश में मौका मिलेगा.

भारतीय कप्तान ने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है उन्हें मौका मिलेगा. यह सामान्य सी बात है. कभी कभी हम जब अलग प्रारूपों में खेलने वाले खिलाड़ियों की तुलना करते हैं तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। मैं फॉर्म को समझता हूं। फॉर्म महत्वपूर्ण है और साथ ही प्रारूप भी.

ऋषभ पंत के कार हादसे का शिकार होने से काफी पहले ही तय कर लिया गया था कि लोकेश राहुल को एकदिवसीय प्रारूप में विकेटकीपर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जिससे कि वह विश्व कप से पहले पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए टीम में अपनी जगह बचा पाएं.

सूर्यकुमार ने श्रीलंका ने खिलाफ राजकोट में तीसरे और निर्णायक टी20 अंतरराष्ट्रीय में 51 गेंद में नाबाद 112 रन की पारी खेलकर भारत की 91 रन जीत में अहम भूमिका निभाई थी जिससे टीम ने श्रृंखला 2-1 से जीता. रोहित ने कहा कि जिन भी खिलाड़ियों ने मुश्किल हालात में रन बनाए हैं उन्हें मौका दिया जाएगा. भारत को 15 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में से नौ अगले तीन महीने में श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (तीनों के खिलाफ तीन-तीन) के खिलाफ खेलने हैं जिसके बाद खिलाड़ी अपनी आईपीएल टीम से जुड़ेंगे. विश्व कप से पहले भारत को वेस्टइंडीज का दौरा करना है और स्वदेश में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। दोनों श्रृंखला में तीन-तीन मैच होंगे. सितंबर में एशिया कप भी होगा जिसका स्थल अभी तय नहीं है.

Captain @ImRo45 was all praise for youngsters @ShubmanGill & @ishankishan51 ahead of the #INDvSL ODI series starting tomorrow ????@mastercardindia pic.twitter.com/vlZyeGpChP

— BCCI (@BCCI) January 9, 2023