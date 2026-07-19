Rohit Sharma Century: रोहित शर्मा की कमाल की सेंचुरी, आलोचकों को दिया करारा जवाब

रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे में कमाल की सेंचुरी लगाई. यह रोहित शर्मा के करियर की 34वीं वनडे सेंचुरी है.
Published On Jul 19, 2026, 10:15 PM IST
Last UpdatedJul 19, 2026, 10:15 PM IST
Rohit Sharma Century (IANS Photo)
लंदन: रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर कमाल की सेंचुरी लगाई है. पूर्व भारतीय कप्तान ने उनकी फॉर्म पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को करारा जवाब दिया है. यह रोहित के वनडे करियर की 34वीं सेंचुरी है. इस मैच से पहले रोहित के फॉर्म को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे. यहां तक कि उनके संन्यास की भी अटकलें लगने लगी थीं. वह वनडे इंटरनेशनल में लॉर्ड्स में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं.
भारतीय पारी के 31वें ओवर में रोहित ने आदिल रशीद की गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया. रोहित ने अपना यह शतक 84 गेंद पर पूरा किया. रोहित की इस पारी के बाद वे सवाल शायद शांत हो जाएं जो उनके संन्यास को लेकर उठ रहे थे. रोहित ने अपने शतक में 11 चौके और 4 छक्के लगाए.
आदिल रशीद की गेंद पर रोहित ने स्लॉग स्वीप कर चौका लगाया. रोहित ने इससे पहले आठ पारियों में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगाई थी. सवाल उठने लगे थे. लेकिन रोहित ने अपने बल्ले से जवाब दिया. रोहित की सेंचुरी के बाद भारत का पूरा ड्रेसिंग रूम बॉलकनी में खड़े होकर तालियां बजा रहा था. इसमें कोच गौतम गंभीर भी शामिल थे. इस पारी ने भारत को मैच में बनाए रखा है.
इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट के 141, जैकब बैथल के 91 और जो रूट के 74 रन के बदौलत 3 विकेट पर 387 रन का बड़ा स्कोर बनाया. यह लॉर्ड्स के मैदान पर लिस्ट ए मैच में किसी भी टीम का बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है.
रोहित इस मैदान पर सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने. इससे पहले इस मैदान पर किसी भारतीय बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर 90 रन था जो सौरभ गांगुली ने बनाए थे.
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