भारत को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में हार का सामना करना पड़ा. लेकिन इस मैच में रोहित शर्मा ने कमाल की सेंचुरी लगाई. लॉर्ड्स के मैदान पर लगाई गई यह ऐतिहासिक सेंचुरी उनके खुद के बल्ले से नहीं बनी थी. जी. रोहित ने यह शतक टीम के अपने साथी शार्दुल ठाकुर के बैट से बनी थी. 39 साल के रोहित शर्मा ने 110 गेंद पर 138 रन की पारी खेली. रोहित ने इस शतक से साबित कर दिया कि अभी उन्हें चुका हुआ समझा नहीं जाना चाहिए.

ठाकुर ने कॉमेंट्री के दौरान भी कहा, ‘हां, यह मेरा बल्ला है. मैंने यहां कॉमेंट्री बॉक्स में बैठे-बैठे रोहित के रूप में भारत को शुरुआत दे दी है. आप मुझे भारतीय टीम से बाहर नहीं रख सकते.’

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इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी वेबसाइट दि इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहा, ‘मैंने एसएस के साथ अनुबंध किया हुआ है. और कंपनी के मालिक जतिन सरीन ने बड़ा दिल दिखाया और मुझे कुछ बहुत अच्छे बैट भेजे. रोहित ने एक बार मुझसे कुछ बल्ले मांगे. उसे वे बहुत पसंद आए थे. हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं. उन्होंने हमें क्रिकेट के मैदान पर कई यादगार लम्हे दिए हैं. और रोहित को बल्ले के लिए मना करने का सवाल ही नहीं उठता. और आज मैं बहुत खुश हूं कि उसने लॉर्ड्स के मैदान पर मेरे बल्ले से खेलते हुए ऐतिहासिक सेंचुरी लगाई.

ठाकुर जब भारतीय टीम का हिस्सा थे तब उन्हें लॉर्ड ठाकुर कहा जाता था. वह रोहित शर्मा के स्कूल के जूनियर हैं. और बचपन के दिनों से उन्हें जानते हैं. इन दोनों ने मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में काफी समय साथ बिताया है. आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए भी दोनों खेले हैं.

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर तीन विकेट पर 387 रन बनाए. यह लॉर्ड्स के मैदान पर लिस्ट ए का सबसे बड़ा स्कोर है. भारत के लिए रोहित की सेंचुरी के अलावा शुभमन गिल ने 77 और विराट कोहली ने 74 रन की पारी खेली. इसके बावजूद भारत 7 विकेट पर 360 रन तक ही पहुंच सका. इंग्लैंड ने टी20 इंटरनेशनल सीरीज 4-0 से जीतने के बाद वनडे सीरीज 2-1 से जीती.